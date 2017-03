Il videogame di realtà virtuale ‘made in Friuli’ diventa demo

UDINE – Passo dopo passo, il gioco in realtà virtuale realizzato da Virtew (il primo interamente ‘made in Friuli’) sta spiccando il volo verso i mercati internazionali. Dopo il Beta Test che ha visto la partecipazione di oltre 150 persone, utile per il miglioramento di alcune parti del videogame, ‘Run of Mydan’ (questo il nome scelto per il gioco) è sbarcato su Steam, una delle principali piattaforme per la distribuzione di videogiochi on line.

«Si tratta di una versione demo del gioco – spiega Saul Clemente, che insieme a Alessandro Passoni, Emanuele Tosca, Johnny Lonack ed Elisabetta Giusti costituisce il team di Virtew – che fa capire molto bene quali potranno essere gli sviluppi futuri. Ci abbiamo lavorato parecchio in questo ultimo mese e siamo soddisfatti del risultato finale. Un gioco con una grafica accattivante, che diverte e impegna il giocatore, con una colonna sonora dedicata (messa a punto da Roberto Milani e Enzo di Giusto). ‘Run of Mydan’ – aggiunge – è ormai pronto per la vendita a livello globale: speriamo di raccogliere i favori del pubblico».

Ecco come viene descritto il gioco nella piattaforma Steam: ‘Parti per un viaggio in un paesaggio unico senza tempo ed entra in un universo in cui l'unica cosa che conta è l’istinto. Presta la massima attenzione, affina i tuoi riflessi e guardati le spalle. E’ solo una questione di sopravvivenza, un passo dopo l'altro’. L’obiettivo ora è sbarcare nei negozi on line con una versione completata del gioco entro l’estate.

Il gioco utilizzerà i visori 3D di ultima generazione (Htc Vive e Oculus Rift), e si rivolgerà, oltre che agli utenti ‘home’, anche alle sale gioco in realtà virtuale. Per riuscire nel gioco bisognerà mettere in campo abilità (fisica e mentale), intelligenza e ovviamente intuito. L’invito del team friulano è quello di accedere alla piattaforma Steam e di scaricare il gioco lasciando un feedback. ‘Run of Mydan’ è reperibile anche sul database di giochi IndieDB, dove è già disponibile l’opzione multiplayer.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito web www.virtew.net o le pagine social (Facebook e Twitter) dedicate a Virtew e a Run of Mydan’.