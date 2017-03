Elitrasportato a Udine dopo essere uscito di strada da solo: è grave

COSEANO - E’ uscito di strada da solo, finendo tra i rovi, in un canale a bordo strada. Il 45enne, non ha mai perso conoscenza, - come chiarisce Il Gazzettino che per primo ne ha dato notizia - ma è rimasto incastrato fra le lamiere della sua auto, una Fiat 500 bianca. E’ stato necessario l'intervento di tutti i soccorritori per estrarlo: sul posto sono infatti giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Spilimbergo, la polizia stradale di Udine e i sanitari del 118 (con l’ausilio dell’elicottero decollato dalla centrale operativa di Udine).

Cosa è accaduto

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio del 27 marzo, attorno alle 15, lungo la strada provinciale che collega Rodeano Alto di Rive d’Arcano con Coseano. Trasportato d'urgenza al Santa Maria della Misericordia di Udine con l'elicottero, l’uomo sarebbe in condizioni sono serie ma pare - come precisa il quotidiano - , fortunatamente, non in pericolo di vita. Se la caverà anche grazie al tempestivo intervento dei soccorritori. La strada è stata chiusa al traffico temporaneamente per consentire i soccorsi. Le cause che hanno portato al sinistro, sono in corso di accertamento da parte della polizia.