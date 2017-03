Serracchiani: "Fuori dal patto di stabilità la spesa per gli investimenti"

FVG - «Intensificare gli incontri già attivati tempo addietro e che hanno come tema gli accordi finanziari tra lo Stato e le Regioni». Lo ha chiesto la Presidente del Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani parlando a nome anche dei colleghi delle altre Regioni e Province Autonome, al presidente del Consiglio Paolo Gentiloni nel corso dell'incontro svoltosi a Roma tra il premier, i presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

Per la presidente è inoltre necessario «mettere fuori dal patto di stabilità la spesa per gli investimenti, poichè rappresenta un modo corretto con il quale poter far ripartire l'economia. Questa - ha aggiunto - è una richiesta che le Regioni fanno da tempo al Governo ed è stato un modo di agire già attuato in passato per intervenire, con successo, in altri ambiti come l'edilizia scolastica e altre emergenze».



La presidente del Friuli Venezia Giulia ha inoltre definito l'incontro di a Roma «molto positivo e costruttivo, nel

corso del quale è stato possibile mettere a fuoco una serie di altri importanti argomenti per le Regioni quali ad esempio quelli riguardanti il Fondo per l'autonomia possibile, le politiche sociali e il trasporto pubblico locale. Su questi temi - ha concluso - c'è stato l'impegno del presidente Gentiloni a sostenere le richieste avanzate dalle Regioni».