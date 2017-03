Zuffa davanti al bar Twjst: il questore lo chiude per 10 giorni

UDINE – Aggredito a colpi di sedia. E’ successo qualche sera fa fuori dal bar Twjst di via Chisimaio. Un episodio che ha coinvolto un quarantenne friulano e un gruppo di ragazzini: sarebbero stati proprio questi ultimi, minorenni, a innescare il litigio prendendo di mira una coppia seduta nei tavolini esterni al locale. Il fatto è accaduto verso le 20.30.

Dalla ricostruzione fatta dalla Polizia, giunta sul posto in forze, il litigio si sarebbe poi ‘allargato’, con una sedia scagliata nei confronti di un avventore del locale, tanto che le discussioni sarebbero continuate nel parcheggio, coinvolgendo sempre più persone. Una situazione ‘esplosiva’ calmata solo dall’intervento delle forze dell’ordine.

Un episodio che non è piaciuto al questore di Udine Claudio Cracovia, che come già avvenuto in casi analoghi, per evitare altre zuffe, ha chiuso il locale per dieci giorni, ‘a tutela dell’ordine e della sicurezza’.