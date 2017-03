Auto urta una bicicletta in piazzale Cella: ferito un 50enne

UDINE - Un ciclista cinquantenne di nazionalità egiziana è stato investito, nella giornata di lunedì, da un'auto in piazzale Cella. L'incidente si è verificato alle 10 del mattino.

Da quanto riferito dalla Polizia locale dell'Uti Centrale, intervenuta sul luogo per i rilievi, una Fiat Doblò condotta da un 46enne, uscendo da un passo carraio, ha urtato la bicicletta che procedeva in direzione di via Pozzuolo/via della Roggia.

Il ciclista è finito a terra ferendosi in modo lieve. E' stato comunque accompagnato in ospedale da un'ambulanza del 118 per accertamenti.