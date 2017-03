Bike Night torna a Udine per la seconda edizione

UDINE - Bike Night è un evento che unisce la bici, la passione e le persone. Nel 2016 è diventato un vero e proprio tour, con oltre 2500 partecipanti. E la prima edizione a Udine è stata sorprendente: dall’ippovia all’ex ferrovia, chilometro dopo chilometro si è creato un vero spirito di gruppo tra i 200 ciclisti. E nel 2017 (il 5 agosto, dalle 18) in quanti parteciperanno?

Il percorso del 2017

La Bike Night Udine – Alpe Adria porterà a pedalare su una delle ciclabili tra le più belle d’Italia: il percorso segue la Ciclovia Alpe Adria che per i primi chilometri coincide con l’ippovia che porta a Buja. Il terreno dell’Ippovia è adatto a mountain bike e bici da trekking, con alcuni tratti in ciottolato. Arrivati a Gemona si percorrerà la pista ciclabile costruita sui vecchi binari della ferrovia: un vero tuffo nel passato, grazie alla presenza di vecchi semafori, gallerie, stazioni ferroviarie oggi trasformate in ristori e ostelli.

Tra boschi e borghi storici

Per la seconda edizione in Friuli Venezia Giulia del progetto Bike Night (Bike Night è un progetto Witoor e Città della Cultura / Cultura della Città) ha in programma un percorso tra boschi e borghi storici, che accompagnerà i partecipanti dolcemente nelle Alpi. 100 chilometro unici: a Udine ci sarà il Villaggio Partenza con 5 aree a tema, poi tre ristori e la colazione all’arrivo all’antica stazione di Ugovizza.