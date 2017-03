Scontro auto-moto: coniugi gravi

SAN VITO AL TORRE - Erano circa le 20 di lunedì 27 marzo, quando a San Vito al Torre una moto, su cui viaggiava una coppia di coniugi, e una Fiat Punto, guidata da un uomo, si sono scontrati frontalmente. L’urto è stato violento, tanto che da subito le condizioni della coppia in sella alla due ruote sono apparse molto gravi.

Elisoccorso

Sul posto è stato necessario anche l’intervento dell’elicottero decollato dalla Centrale operativa di Udine. Assieme al mezzo d’emergenza anche i sanitari del 118, i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Palmanova e i vigili del fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli.

La coppia, che abita in zona (tanto che poco dopo anche il figlio è arrivato sul luogo dell’incidente), è stata subito trasportata all’ospedale: l’uomo, a Udine, la moglie a Palmanova. Anche l’uomo (un 48 enne di Campolongo Tapogliano) che si trovava sull’auto è rimasto ferito. In quanto alle cause del sinistro, sono ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri.