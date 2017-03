Furto in casa per 15 mila euro: beccati padre e figlio minorenne

UDINE – Tutto in famiglia. I carabinieri di Udine hanno sorpreso padre e figlio, quest’ultimo minorenne che, dopo aver scassinato la finestra di un’abitazione che si trova al primo piano, si sono introdotti nella stessa e hanno rubato diversi monili in oro, una pistola legalmente denunciata, con due caricatori, e una busta che conteneva denaro contante per un ammontare di 3.450 euro. La refurtiva è stata restituiva al proprietario. Gli uomini dell’Arma hanno stimato che il bottino era di ben 15 mila euro.

Arrestato

La perquisizione personale e domiciliare che i militari hanno effettuato nei confronti dei due ha consentito di rinvenire diversi arnesi da scasso, ora posti sotto sequestro. Il padre, un 46enne del posto, è stato arrestato con l’ipotesi di reato di furto aggravato e trasferito alla Casa Circondariale di Udine; il figlio, invece, è stato denunciato, in stato di libertà, al Tribunale dei minori di Trieste, e affidato alla madre.