Lodovica Comello e il grande ritorno a casa: in concerto a Udine

UDINE - Finalista della scorsa edizione del Festival di Sanremo con la canzone 'Il Cielo non mi Basta', dopo aver annunciato due concerti a Roma e Milano per il mese di maggio, Lodovica Comello aggiunge un nuovo straordinario appuntamento per la prossima estate, quello del grande ritorno a casa. La cantante, attrice, doppiatrice e volto televisivo, star mondiale e portabandiera del Friuli Venezia Giulia nel mondo, annuncia un nuovo strepitoso concerto nella sua Udine e precisamente sul palco del Castello, il prossimo venerdì 21 luglio, con inizio alle 21.30. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, il Comune di Udine e l’Agenzia PromoTurismoFVG, nell’ambito della rassegna «Udine Vola 2017», inserito nel programma di 'Udinestate 2017', saranno in vendita sul circuito Ticketone a partire dalle 10 di mercoledì 29 marzo.

Azalea: +39 0431 510393 – www.azalea.it – info@azalea.it