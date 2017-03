AutovieTraffic: il notiziario vocale sul traffico direttamente sullo smartphone

FVG - Nuova funzionalità nella app AutovieTraffic: il notiziario vocale sul traffico è disponibile anche per chi utilizza l’applicazione. Un’innovazione comodissima che, a pochi giorni dall’avvio, ha già riscosso un notevole gradimento fra gli utenti. Per chi ha già scaricato la app sullo smartphone è sufficiente effettuare l’aggiornamento, mentre la versione disponibile – gratuitamente – sugli store è già stata implementata.

Incrementi nell'utilizzo

Sempre più utilizzata, la app di Autovie Venete può vantare, nei primi due mesi di quest’anno, un incremento del 30% (da 68 mila a 88 mila) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, nei download, a conferma che anche l’informazione, ormai, è mobile. Ascoltare l’informatraffico è semplicissimo perché sulla schermata della rete autostradale compare il simbolino giallo 'audio'. Basta cliccarci sopra per sentire gli aggiornamenti sulla viabilità (incidenti, code, rallentamenti, lavori particolarmente impegnativi) non soltanto per la rete di Autovie Venete e della Brescia Padova, ma anche delle altre tratte autostradali in direzione Milano e Tarvisio. Grazie a un accordo di collaborazione con altre concessionarie del Nord Italia, infatti, le news sul traffico sono state estese e integrate. Il notiziario vocale, che viene aggiornato ogni ora e complessivamente è trasmesso 16 volte al giorno, dalle 7 del mattino alle 22 (con flash di ulteriori aggiornamenti in caso di criticità).