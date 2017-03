‘Felici ma furlans’ in tour!

FVG - Anche quest’anno diversi comuni del Friuli hanno scelto gli spettacoli live dei ‘Felici ma furlans’ per festeggiare la Fieste de Patrie. Parte così dal 1° al 12 aprile un gran tour nel quale ‘Felici ma furlans’ saranno impegnati in sette repliche con quattro spettacoli originali che porteranno il team in vari comuni delle province di Udine, Pordenone e Gorizia.

Ecco dove e quando

Si comincia sabato 1° aprile al nuovo Auditorium di Povoletto con lo spettacolo Felici ma furlans Live – Prima Stagione, alle 20.45; lunedì 3 aprile sarà la volta del Comune di Valvasone – Arzene con il Live dedicato alla Seconda Stagione della Serie alle 20.30 alle ex scuole; mercoledì 5 aprile il gran tour raggiungerà Dolegna del Collio con Tacons – Live, esilarante spettacolo di cabaret con Luciano Lunazzi e Caterina Tomasulo alle 20.30 nell’ex scuola elementare; venerdì 7 aprile all’Auditorium Comunale di Zoppola alle 20.45 torna in scena Felici ma furlans Live – Prima stagione e domenica 9 aprile il tour continua a San Michele al Tagliamento nel Palazzetto dello Sport alle 20.45.

Gran finale

Il gran tour terminerà all’Auditorium di Povoletto mercoledì 12 aprile con una matinée per le scuole e una replica serale dello spettacolo musicale in lingua friulana ‘Par piâ un fûc’ prodotto dall’associazione culturale Felici ma furlans da un testo di Alessandro Di Pauli, con in scena Alessandro Comello e Sonia Cossettini, la regia di Tommaso Pecile, le musiche di Arianna Plazzotta eseguite dal vivo con la direzione di Agnese Toniutti.

Per seguire il tour e non perdere gli aggiornamenti: www.felicimafurlans.it