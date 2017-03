Animaimpresa: al via il progetto per rafforzare l'imprenditorialità femminile

UDINE - 'Rafforzare l'imprenditorialità femminile attraverso la responsabilità sociale d'impresa' è il progetto presentato dall'associazione Animaimpresa, organizzazione formata da imprese e professionisti impegnati a promuovere i principi di sostenibilità nel tessuto imprenditoriale del Friuli Venezia Giulia, che il 28 marzo è stato illustrato alla presenza dell'assessore regionale a Lavoro e Pari opportunità, Loredana Panariti. Contando su un contributo di circa 15 mila euro (legge regionale 12/2016), il progetto, di cui è partner operativo Ires Fvg, attiverà percorsi in grado di intervenire su alcuni nodi critici che riguardano la valorizzazione della presenza delle donne nelle imprese.



Divario occupazionale e salariale, sottorappresentazione ai livelli apicali, asimmetria nelle prospettive di carriera sono solo alcune delle distorsioni legate al ruolo delle donne nel sistema impresa e nel mondo del lavoro in genere. Il tema è sensibile anche in Friuli Venezia Giulia, dove l'imprenditoria femminile rappresenta appena il 22% del totale, con una forte compressione settoriale verso comparti tradizionali e a basso valore aggiunto.



«Si tratta di un progetto - ha spiegato Panariti - che mette in relazione la responsabilità sociale d'impresa con la parità di genere e che mira a sostenere la realizzazione di iniziative speciali volte a favorire il ruolo delle donne: il divario salariale o la conciliazione dei tempi della cura familiare e dell'impegno professionale sono tutti temi di grande impatto e rafforzare la presa di coscienza all'interno della nostra regione è molto importante».



«L'attenzione al tema del lavoro femminile non è una novità soprattutto sul fronte dell'occupazione - ha fatto notare Panariti - ma bisogna però lavorare incisivamente per supportare percorsi di crescita professionale e di carriera perché il lavoro delle donne, anche quando c'è, viene spesso poco valorizzato. Non si tratta - ha concluso l'assessore - solo di migliorare la vita delle donne, ma di aumentare la capacità competitiva e produttiva della nostra regione, perché è dimostrato e documentato che laddove c'è responsabilità sociale d'impresa e parità di genere tutto funziona meglio».



Il progetto, che si propone di diventare quindi una buona prassi regionale, si articola in più fasi e prevede nella prima una mappatura regionale di almeno una cinquantina di aziende che operano declinando la responsabilità sociale in ottica di genere per arrivare poi a focalizzare 5 casi di studio. A questa fase seguirà un percorso di 5 workshop formativi su vari temi, tra cui green economy, finanza etica, innovazione al femminile. Infine, questo percorso permetterà di gettare le basi per la costruzione di una community regionale attiva e partecipe che possa dare un seguito al lavoro intrapreso.



«Una proposta complessa - ha spiegato, per Animaimpresa, Andrea De Colle, accompagnato dalla vicepresidente dell'associazione, Gigliola Piccolo e da Chiara Cristini per Ires Fvg - che trova nella parola 'valorizzazione' una chiave di lettura organica. Promuovere un equilibrio di genere significa anzitutto questo:

valorizzare le differenze, un elemento strategico per l'impresa e per l'intera economia, una risorsa organizzativa per costruire un sistema sostenibile e competitivo».