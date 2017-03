Homepage Festival sbarca ai magazzini generali di Milano

UDINE - Homepage Festival compie dieci anni e per la prima volta esce fuori dalla regione, esportando il modello di aggregazione giovanile che nel corso della sua storia lo ha reso punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia. Il festival inizia il suo decennale ai Magazzini Generali di Milano mercoledì 29 marzo, partecipando all’unica data in Italia, e prima tappa del tour mondiale, dei Soulwax, progetto musicale dei fratelli belga Dewaele, che dal ‘95 sperimentano sonorità esclusive, emozionanti e innovative, partendo dall’alternative rock fino ad arrivare all’house e all’elettronica.

La data zero

Homepage porterà alla ribalta il dj friulano Funkabit, vero fiore all’occhiello della scena house della nostra regione, in uscita il prossimo 7 aprile con il suo nuovo Ep, In a silent way, e in dirittura di arrivo per la pubblicazione del primo album, registrato a metà fra Bologna e la California per la Garrincha soundsystem rec. «La decima edizione di Homepage festival – commenta il presidente Manuele Ceschia – copre tutte le province della regione, dalla montagna fino al mare. Il tour sarà presentato in conferenza stampa ad aprile in Friuli, ma questa data zero, a Milano, vuole metterci alla prova per uscire dalle nostre mura, dove comunque abbiamo le nostre difficoltà a organizzare eventi di un certo tipo. È passato tanto tempo da quando iniziammo quasi per gioco al Parco del Cormor, uno spazio verde che abbiamo totalmente riqualificato. Da allora i giovani e la società sono cambiati e Homepage, nel suo piccolo, ha sempre cercato di offrire opportunità di confronto e di aggregazione per meglio interpretare questa evoluzione. Siamo contenti del supporto che l’assessorato alla cultura ci sta dando, ma da bravi sognatori vogliamo provare ad andare oltre, portando a Milano un po’ del nostro cuore».