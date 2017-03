Migranti: Serracchiani, solidarietà europea è presupposto Unione

FVG - «Ci sono Stati che vogliono sfilarsi dagli obblighi di solidarietà reciproca, ma questo obbligo non è negoziabile perché la coesione dell'Unione si regge sul rispetto degli accordi». Lo afferma la presidente del Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, commentando le prese di posizione di alcuni Paesi nei confronti del piano di ricollocamento dei migranti. Un tema su cui interviene anche l'europarlamentare Isabella De Monte.



«Possiamo capire che l'Austria sia ancora sotto pressione - ha continuato Serracchiani - dal momento che ha già accolto un flusso di migranti notevole rispetto alla popolazione, anche se il piano di redistribuzione prevede numeri decisamente contenuti per questo Paese. Ben diversa è la valutazione da fare nei confronti di altri Paesi che, pur continuando a beneficiare di ingenti fondi europei per la coesione e l'integrazione, finora non hanno fatto quasi nulla per dare sollievo a chi invece è in prima linea». Per la presidente «bisognerà porsi seriamente questo problema, di un gruppo di Paesi di recente ingresso che fanno fatica a considerare in ugual modo i privilegi e gli obblighi derivanti dall'essere membri dell'Ue. Non è solo questione di procedure d'infrazione, ma di una valutazione più larga. Perché se di fatto ci sono già due velocità nella gestione dei flussi migratori - ha concluso - ci si chiede perché questo regime non possa avere più larga applicazione».

«Gli impegni presi sul dossier migranti vanno rispettati. A pochi giorni dalle celebrazioni per i Trattati di Roma, l’Austria sembra invece andare nella direzione opposta: ecco come si spacca l’Europa e la si indebolisce, in barba alle belle parole dello scorso weekend». Lo afferma l’europarlamentare del Pd Isabella De Monte, dopo l’annuncio di Vienna di voler disapplicare il piano di ricollocamento Ue dei migranti, sottolineando che «sarebbe una decisione inaccettabile». Secondo De Monte «non solo la posizione dell’Austria, ma anche quella di Ungheria, Polonia e altri Paesi dell’Est, che si oppongono agli accordi europei sui migranti, rischiano di portare a un’anarchia nella gestione dei ricollocamenti che azzoppa l’Europa. Quando si dice che l’Unione deve avere il coraggio di superare gli egoismi nazionali e pensare in modo coeso – continua – ci si riferisce soprattutto alle questioni calde come la gestione dei flussi migratori. E’ facile essere europeisti a giorni alterni, e sulle questioni semplici, meno sui dossier complessi. Ma così non andiamo avanti: le regole ci sono e vanno rispettate».