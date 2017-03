UDINE - Quattro nuove opportunità di formazione per disoccupati in provincia di Udine. Il Cnos-Fap ‘Bearzi’, di Udine, e l’Officina ‘Pittini’ per la formazione, di Osoppo, organizzano quattro corsi gratuiti in ambito commerciale e meccanico. Tutti e quattro saranno avviati tra la fine di aprile e l’inizio di maggio, e godono di finanziamento regionale e avranno una durata minima di 200 ore, distribuite in 2-3 mesi. I corsi a cura della ‘Pittini’ prevedono inoltre un periodo di stage in imprese del Friuli Collinare e dell’Alto Friuli.

Marketing strategico e operativo

Un primo percorso formativo, organizzato dal Centro Formazione Professionale del ‘Bearzi’, riguarderà il marketing strategico e operativo e mira a formare i corsisti sulla stesura del piano marketing aziendale e sulla realizzazione di iniziative di promozione e pubblicità, monitorandone i risultati. Gli unici requisiti richiesti, oltre allo status di disoccupato, sono l’età tra i 18 e i 65 anni e il diploma di maturità, ma per poter partecipare sarà necessario superare una selezione, con prova scritta di un’ora il 7 aprile alle 9.30 o il 19 aprile alle 14.30, e un colloquio motivazionale a partire dalle 14 del 21 aprile.

Relazioni commerciali internazionali

Sempre al CFP dell’Istituto salesiano, si terrà anche un corso sulle relazioni commerciali internazionali, al termine del quale l’allievo sarà in grado di definire e realizzare strategie di vendita e di marketing, costruendo rapporti duraturi con i clienti, attraverso il legame al prodotto/servizio venduto e all’azienda che lo vende. Possono partecipare tutte le persone iscritte al programma PIPOL, con diploma in ambito tecnico-commerciale o laurea in discipline amministrative, contabili, commerciali o di comunicazione, profilati nelle fasce 2, 3, 4, 5.

Realizzare e gestire il sistema qualità di un’azienda

L’Officina ‘Pittini’ per la formazione, scuola aziendale a servizio delle imprese del gruppo ‘Pittini’, organizza invece un insegnamento su come realizzare e gestire il sistema qualità di un’azienda. Il percorso consente all’allievo di maturare un buon livello di autonomia a livello informatico, acquisendo una padronanza dei programmi di videoscrittura tale da poter processare e monitorare tutti i dati necessari a livello aziendale per il controllo delle criticità, il monitoraggio delle performance e la misurazione degli obiettivi. Il tutto al fine di migliorare l’immagine aziendale. La durata prevista è di 200 ore (più due di esame finale), al termine delle quali inizieranno ulteriori 98 ore di stage. Anche in questo caso la partecipazione è aperta a tutte le persone iscritte al programma PIPOL in fascia 2, 3, 4 e 5, che hanno richiesto di prendere parte ad una azione di Formazione Permanente per Gruppi Omogenei nell’area professionale ‘Area Comune – Organizzazione, sicurezza e gestione delle risorse umane’.

Tecniche di disegno meccanico e programmazione di macchine

Un ultimo corso a cura della ‘Pittini’ verterà, infine, sulle tecniche di disegno meccanico e la programmazione di macchine a controllo numerico (CN). La formazione acquisita consentirà all’allievo di produrre particolari meccanici, singoli o in serie, su macchine a CN e di redigere, nel linguaggio specifico della macchina da pilotare, il programma di lavorazione. Al percorso formativo parteciperanno dodici persone disoccupate, scelte tramite prova di ingresso, di cui quattro tra i 18 e i 29 anni e otto over 30. Sono richieste una conoscenza minima del disegno tecnico, l’uso del pc a livello base e la conoscenza di base delle macchine a CN. Il corso si svolgerà da maggio a luglio e comprenderà sia un periodo teorico che uno di stage.

Per informazioni e per le iscrizioni ai corsi del CFP ‘Bearzi’, è possibile collegarsi al sito cfp.bearzi.it, scrivere un’e-mail all’indirizzo coordinamento@bearzi.it, oppure telefonare ai numeri 0432 493971 e 0432 493981. Per le proposte dell’Officina ‘Pittini’ per la formazione, contattare la segreteria all’indirizzo e-mail info@op-formazione.it o al numero 0432 062836.