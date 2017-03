Case Ater: sei nuovi alloggi a Manzano

MANZANO - «Quello di Manzano è un intervento abitativo dal grande significato. Anche questo cantiere, infatti, prosegue il piano di riqualificazione degli alloggi pubblici in regione che punta a recuperare il grande patrimonio edilizio già esistente, valorizzando i centri abitati e l'integrazione del tessuto abitativo». Ad affwrmarlo è stata l'assessore regionale al Territorio, Mariagrazia Santoro, presenziando alla consegna di 6 alloggi frutto della riqualificazione di un fabbricato Ater in via Monte Santo.

«L'amministrazione regionale - ha aggiunto Santoro - crede che investire sul patrimonio delle case Ater sia un modo per garantire il diritto di tutti ad avere una casa. Quando poi si giunge alla consegna degli alloggi ai cittadini si compie il riconoscimento di tutto il lavoro svolto per elaborare una legge, scrivere i regolamenti e infine trovare le risorse per attuare tutto questo».

L'Ater di Udine gestisce a Manzano 224 abitazioni, come ha ricordato il direttore Riccardo Toso, cui si è affiancato il commento del sindaco Mauro Iacumin che, dopo aver ringraziato la Regione e l'Ater per le opere realizzate, ha sottolineato l'importanza sociale degli sportelli risposta casa da poco inaugurati a servizio dei comuni del Manzanese e del Cividalese.

L'intervento di riqualificazione è stato sostenuto da un contributo pubblico derivante da fondi ex Gescal, per un totale di 439.310 euro di investimento, con un costo medio per alloggio di 67.200 euro. Oltre ai sei alloggi riqualificati (bicamere, superficie media 65 metri quadrati), l'intervento ha consentito anche il recupero di un altro edificio, precedentemente di proprietà comunale, da adibire a cantine esterne.