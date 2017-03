Manca il numero legale: salta l'approvazione del bilancio

UDINE - Colpo di scena a palazzo d'Aronco. Salta l'approvazione del bilancio previsionale a causa della mancanza del numero legale. A uscire dall'aula sono stati i consiglieri di Pd e di Innovare.

La situazione venutasi a creare in apertura di seduta sarebbe la causa del mancato accordo con i consiglieri di Alternativa, che sarebbero stati pronti a mandare 'sotto' la maggioranza a causa del piano delle alienazioni dei beni di proprietà del Comune.

Per evitare quindi che la maggioranza finisse in minoranza (anche per l'assenza di tre esponenti della maggioranza) , sindaco e consiglieri di Pd e Innovare hanno preferito lasciare l'aula, facendo così venir meno il numero legale. Una scelta che ha lasciato esterrefatti i consiglieri di minoranza e che, certamente, avrà strascici polemici nei prossimi giorni.