Festival Alimentare, Watson!: spazio anche all’approfondimento

UDINE - Non solo laboratori e attività dedicate ai bambini, ma anche spazio riservato all’approfondimento. La prima edizione del Festival Alimentare, Watson! – in programma a Udine dal 7 al 9 aprile – sarà anche questo: un’occasione per confrontarsi e riflettere su alcuni temi che riguardano tutti, e la quotidianità di tutti, da vicino. «Abbiamo pensato – spiegano dall’associazione Alimentare, Watson!, promotrice dell’iniziativa – che valesse la pena affiancare alle tante attività che si alterneranno nelle piazze e librerie del centro, anche un momento di riflessione con esperti e operatori, dando la possibilità a chi vorrà partecipare ai tavoli di contribuire al dibattito».

Le tematiche

In particolare, saranno tre i temi affrontati (il 7 aprile dalle 14.15 alle 19.30 a palazzo Torriani): come valorizzare le cosiddette filiere corte, come essere virtuosi e non sprecare e, infine, quello riguardante, la spesso discussa, ristorazione scolastica. Ad alternarsi ai tavoli saranno molti esperti e realtà diverse: Comune, azienda Sanitaria, pediatri, Federsanità Anci, Banco Alimentare, Coldiretti, Aspiag, Confcommercio, Confindustria, Slow Food, Comitati di genitori, ma anche alcuni tra i ‘pionieri’ delle best practice sul no-spreco, come il Last Minute Market ed il Portobello Social Market di Modena. «Apriremo, poi, una finestra anche sul mondo – anticipano gli organizzatori – consapevoli di come sia importante confrontarsi anche con altre realtà. In questo senso sarà il collegamento, a esempio, con Thomas Andersen della catena di negozi danesi WeFood, all’avanguardia rispetto alla distribuzione dei prodotti oltre la data di scadenza. Ma non dimenticheremo neppure – concludono – di valorizzare le esperienze positive del territorio, come il Progetto ‘Pan e farine dal Friûl di Mieç’ portato avanti dal Comune di Mereto di Tomba».

La partecipazione è a ingresso libero e gratuito. Per maggiori informazioni: www.alimentarewatson.org