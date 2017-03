Chiusure notturne e scambi di carreggiata: lavori in autostrada

FVG - Chiusure notturne e scambi di carreggiata, nei prossimi giorni, per interventi di manutenzione del manto stradale in autostrada. Le modalità di lavoro sono state organizzate in modo tale da creare il minimo disagio agli utenti. Dalle 23 di venerdì 31 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra San Stino di Livenza e Portogruaro in direzione Trieste e istituito il doppio senso di marcia sulla carreggiata in direzione Venezia. La prima fase dei lavori terminerà nella notte tra sabato 1 e domenica 2 aprile, mentre per il completamento dell’intervento, la chiusura riguarderà le corsie di sorpasso che saranno chiuse, in entrambe le direzioni fino alle 6 di lunedì 3 aprile.

Inoltre

Sempre in A4, per la sostituzione di portali di segnaletica, tra le 20 di sabato 1 e le 6 di domenica 2 aprile sarà chiuso – in direzione Trieste – il tratto San Donà di Piave – allacciamento A4/A28 e, in direzione Venezia, il tratto allacciamento A4/A28 – Cessalto. Nello stesso arco di tempo sarà chiusa pure la rampa in entrata in A4 di San Donà di Piave, e quella di Cessalto in direzione Trieste. Non si potrà entrare né in direzione Trieste né direzione Venezia dalle rampe di San Stino di Livenza: sarà chiusa, infatti, anche la rampa di collegamento tra la carreggiata sud della A28 e la carreggiata ovest della A4 in direzione Venezia.

Infine

Dalle 19 di sabato 1 e fino alla conclusione dei lavori non sarà possibile accedere all’area di servizio di Calstorta sud in direzione Trieste. Scambio di carreggiata, in A4 in direzione Venezia, nel tratto Villesse – Palmanova dalle 23 di venerdì 31 marzo alle 6 di lunedì 3 aprile. Lo scambio prevede la deviazione del traffico - in doppio senso di marcia - sulla carreggiata in direzione Trieste.