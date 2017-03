Si presenta dai carabinieri per una denuncia, ma con un coltello

LATISANA - Si è presentato dai carabinieri per denunciare una truffa di cui diceva di essere stato vittima: il 57enne protagonista della vicenda sosteneva di aver prestato del denaro, ma i soldi, nonostante le sollecitazioni, non gli sarebbero mai stati restituiti.

L'arma

Nella conversazione con i carabinieri di Latisana, mercoledì 29 marzo, - come chiarito da Il Gazzettino - l’uomo ha lasciato intendere che se non fossero stati presi dei provvedimenti, si sarebbe fatto giustizia da solo con un coltello. Nel suo racconto ha inoltre fatto capire ai militari di avere con sé il coltello in causa. A quel punto i militari gli hanno intimato di mostrare la lama. L’uomo, del posto, ha aperto la giacca e tirato fuori l’arma lunga ben 28 centimetri (15 di lama) consegnandola senza opporre resistenza. Il 52enne - come precisato dal quotidiano - è stato quindi denunciato per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere. Il coltello è stato sequestrato.