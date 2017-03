Artificieri fanno brillare 3 ordigni: uno scoperto in fase di ristrutturazione di una casa

SAN GIORGIO DI NOGARO - Mattinata piuttosto movimentata, quella del 30 marzo a San Giorgio di Nogaro, dove sono stati impegnati gli artificieri del 3° Reggimento Genio Guastatori di Udine, allertati dalla Prefettura. La squadra speciale ha infatti eseguito diversi interventi di bonifica del territorio, mettendo in sicurezza prima e facendo brillare poi, i residuati bellici del primo conflitto mondiale.

In una casa

Innanzitutto i militari sono stati impegnati in un’abitazione nel comune di San Giorgio di Nogaro. Lì hanno recuperato una granata di artiglieria calibro 149mm He ad alto esplosivo, di fabbricazione italiana. La presenza dell’ordigno era stata segnalata di recente dal proprietario di casa che l’aveva trovata in occasione di una ristrutturazione.

In un’azienda

Poi si sono spostati, sempre accompagni dai carabinieri della locale stazione, nell’azienda meccanica di Cimolai, sempre a San Giorgio di Nogaro. Lì hanno recuperato una bomba da mortaio da 4,2 pollici di fabbricazione inglese, segnalata dal titolare della ditta.

In un campo

Sul finire gli artificieri si sono spostati in un campo agricolo, dove hanno messo in sicurezza una granata di artiglieria da 75mm He alto esplosivo di fabbricazione italiana.

Tutto fatto brillare

Tutto il materiale bellico è stato portato in un’area del demanio idonea al brillamento, sempre nel comune di San Giorgio di Nogaro, lì è stato tutto distrutto.