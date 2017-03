Vinitaly 2017: per il Fvg edizione record per un comparto in crescita

UDINE - «Un'edizione record sia per il numero di presenze sia per le iniziative con cui verrà presentata la nostra produzione vinicola ai professionisti nazionali ed internazionali del settore e, nello stesso tempo, le scelte compiute da Regione e filiera vitivinicola. Un settore che cresce, offre nuove opportunità che, se sapremo gestire insieme, ci consentiranno un ulteriore salto di qualità». Lo ha affermato l'assessore regionale alle Risorse Agricole, Cristiano Shaurli, illustrando oggi a Udine la partecipazione del Friuli Venezia Giulia alla 51. edizione di Vinitaly, il salone internazionale dedicato ai vini e ai distillati, in programma alla Fiera di Verona dal 9 al 12 aprile.

Un'altra edizione importante che vedrà la partecipazione di oltre 200 aziende, di cui 106 nella collettiva organizzata da Ersa, e 18 eventi programmati nello stand regionale: 1500 metri quadrati in cui le 106 aziende vitivinicole del Friuli Venezia Giulia promuoveranno il meglio della produzione del territorio. Shaurli, nel tratteggiare lo stato del comparto vitivinicolo regionale, ha evidenziato come «siamo la prima regione italiana, in termini percentuali, per le richieste di autorizzazioni di nuovi impianti di vigneto e l'export vinicolo regionale negli ultimi 5 anni ha segnato un + 53,7 per cento con un'ulteriore crescita di circa un +8 per cento anche fra 2015 e 2016. Dati che ci collocano ai primi posti in Italia».



«Abbiamo ampiamente superato i 100 milioni di euro di export annuali - ha rilevato Shaurli - e stiamo raggiungendo, sempre in termini di export, Regioni come Sicilia e Puglia che per estensione territoriale non sono paragonabili al Friuli Venezia Giulia. Non solo, sono convinto che ci siano ancora importanti margini di crescita e lo dimostra un settore particolarmente dinamico ed attivo». Si tratta di "risultati storici" ha riferito Shaurli «da condividere con la filiera vitivinicola che, anche grazie alla sua unità ha permesso di ottenere importanti traguardi: dalla Doc Friuli alla Doc interregionale Pinot Grigio rispettando gli impegni presi ovvero quelli di realizzare prima la Doc Friuli e poi altri percorsi».



«La Doc Friuli rappresentava un obiettivo atteso da oltre 30 anni ed è già un'opportunità in più per le nostre aziende, ora dobbiamo impegnarci perché dia ancor più coesione alla produzione regionale e maggiore identificazione fra i nostri vini e il nostro splendido territorio» ha osservato Shaurli. L'edizione Vinitaly 2017 ospiterà infatti anche i primi vini della Doc Friuli ed il presidente del Consorzio Doc Fvg Pietro Biscontin, presente in conferenza stampa ha presentato i dati della vendemmia 2016 quelli dell'anno zero della nuova Doc: 103.000 quintali d'uva, 25.000 ettolitri certificati e 8.000 già imbottigliati. «Oggi abbiamo già 1 milione e 100 mila bottiglie sul mercato - ha spiegato - che riportano l'etichetta Doc Friuli e rappresentano un primo importante riscontro del successo che la scelta della Doc regionale sta riscuotendo». Durante la conferenza stampa è stato presentato anche il logo della Doc Friuli/Friuli Venezia Giulia.



Shaurli ha voluto rimarcare, infine, come si debba imparare ad assumere pienamente i risultati positivi: la Ribolla gialla ne è un esempio: «è il vino che ha avuto in termini di valore e di superficie la maggior crescita in tutta Italia. Per anni abbiamo guardato con invidia in casa d'altri ora abbiamo un'opportunità che va gestita sia in termini agronomici che di tutela ma che a oggi è un nostro patrimonio esclusivo che può essere prodotto solo nella nostra regione». Questi dati vanno guardati, infatti, secondo Shaurli in un'ottica di straordinarie opportunità «che certo vanno gestite, non come troppo spesso abbiamo fatto solo come criticità da affrontare. Sono convinto che con unità, capacità imprenditoriale, istituzioni che accompagnano e non impongono, qualche rinuncia ai campanili ed agli antagonismi possiamo davvero compiere un ulteriore salto di qualità. Il Fvg può essere uno dei punti di riferimento nazionali e internazionali per la vitivinicoltura e nello stesso tempo il comparto può rappresentare uno dei settori trainanti per l'intera economia regionale fra export, indotto, valorizzazione del territorio e turismo».



Stefanelli, direttore di Ersa, ha introdotto la conferenza stampa indicando il ricco calendario con 18 eventi previsti nella saletta dislocata al primo piano dello stand collettivo della Regione Fvg (padiglione 6 area C7-E8) che spazieranno dagli incontri con buyers esteri provenienti da tutto il mondo fino alle degustazioni ad invito ed alle iniziative dei vari consorzi, dell'associazione nazionale Donne del Vino fino alla presentazione di pubblicazioni di settore: da Ribolla Story di Enos Costantini al famoso manuale di potatura della vite con Marco Simonit. Troveranno un'importante anteprima le iniziative organizzate dalla Regione e dalle principali associazioni del settore vitivinicolo.



Un altro momento particolare sarà quello dedicato a una degustazione con i primi vini marchiati Doc Friuli. La collettiva ospiterà un'enoteca con centinaia di etichette di vini regionali rappresentative delle diverse aree Doc e Docg della regione che saranno presentate dai sommelier dell'AIS-Fvg ed andranno ad aggiungersi e completare l'offerta delle oltre 200 aziende presenti a Verona.