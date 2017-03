La maggioranza a palazzo d'Aronco scricchiola: Alternativa critica il metodo

UDINE - Più che un incidente di percorso. Ben oltre un’incomprensione politica. E anche al di là di ogni più pessimistica previsione. Quanto accaduto mercoledì sera in Consiglio comunale, con Pd e Innovare che hanno fatto mancare il numero legale per paura di finire sotto sul voto al Bilancio in virtù del 'fuoco amico' di Alternativa, è un campanello d’allarme che per la prima volta mette in seria discussione la tenuta del centrosinistra. Adesso, ma soprattutto in prospettiva.

Per Del Torre a pagarne le conseguenze saranno i cittadini

La vicenda non è ancora stata metabolizzata. Ma i primi commenti fanno intravvedere che la coalizione Honsell sarà costretta a fare un pit stop prima della prossima seduta consigliare. «Mercoledì sera – afferma la consigliera del Pd, Cinzia del Torre - non avevamo alcuna certezza che, sul Bilancio, ci fossero i voti sufficienti per l' approvazione, per via della non chiara posizione dei 4 consiglieri di Alternativa, che, al massimo, si sarebbero astenuti, ma non avevano nemmeno ipotizzato di votare a favore, mentre avevano lasciato intendere che avrebbero potuto anche, forse, votare contro». «Nonostante avessimo accolto tutte le richieste di questi 4 consiglieri, che comunque non avevano presentato emendamenti, ma solo 2 ordini del giorno, e ci fossimo visti la sera prima fino alle 23 e mercoledì sentiti durante la giornata – insiste la Del Torre - all'inizio del Consiglio hanno detto che non avrebbero garantito nulla. L'assenza per ragioni di salute di Adalberto Burelli, e l'impegno all'estero di Sara Rosso, hanno fatto un modo che non avessimo i 21 voti favorevoli sicuri, che, invece, avremo al rientro di questi 2 colleghi». Poi, l’avvertimento: «La maggioranza assoluta è dunque assicurata, anche senza il gruppo di Alternativa. Mercoledì sera avremmo dovuto approvare un bilancio con 25 milioni di nuove opere pubbliche e 9 milioni di opere in corso. Lo approveremo, ma il ritardo a cui siamo stati costretti è un danno per i cittadini di Udine. E’, dunque, importante approvarlo quanto prima per far partire, entro breve, progettazioni e gare per aprire i cantieri delle opere pubbliche».

Anche Cavallo parla di 'occasione mancata'

E di occasione mancata parla anche la consigliera di Innovare, Raffalella Cavallo, secondo cui è stato un grave errore «non approvare il documento contabile, particolarmente virtuoso che oltre tutto, presenta un avanzo di amministrazione significativo che potrebbe essere tradotto in attività e opere comunali». Cavallo si dice dispiaciuta che Alternativa si sia irrigidita sulla vicenda delle alienazioni dei beni di proprietà del Comune. «Ci sono stati alcuni incontri – precisa – e alla fine mi pare che l’accordo fosse stato raggiunto anche perché avevamo accolto le loro richieste di contrarietà a un certo tipo di alienazione. Poi, invece…». La consigliera di Innovare ricorda infine che «adesso toccherà alla Regione fissare il termine ultimo per l’approvazione del Bilancio. Non voglio neppure ipotizzare che non si trovino i voti necessari, perché questo si tradurrebbe nell’arrivo del commissario».

Castiglione assicura che si sarebbero astenuti

Di parere nettamente diverso l’interpretazione da parte di Andrea Castiglione (Alternativa). Secondo cui, al di là di quanto è accaduto in aula, restano nodi politici che «vanno oltre la specifica vicenda delle alienazioni». Insomma, tra Alternativa e la giunta Honsell il clima è tutt’altro che idilliaco. «Ci sono altri problemi – insiste il capogruppo di Alternativa – di metodo e di merito con i quali siamo in disaccordo. Uno su tutti, la vicenda di via Mercatovecchio sulla quale aveva chiesto che fosse affrontata in un contesto molto più ampio e articolato. Ma evidentemente hanno preferito bypassarci». Quanto alla seduta di mercoledì sera, Castiglione rimarca che era stato ipotizzato un odg che per motivi tecnici non è stato emendato. Da qui la richiesta del sindaco di una mozione di sentimenti sulla vicenda alienazione. «Noi eravamo orientati a un sì sulle alienazioni e a un’astensione sul Bilancio. Sono stati loro, frettolosamente, a temere di finire sotto e ad abbandonare l’aula. Ribadisco che il vero nodo con la giunta Honsell riguarda il metodo di gestione».