Al via la campagna crowdfunding del Fvg Pride

UDINE - Venerdì 31 marzo si apre la campagna di crowdfunding a sostegno del Fvg Pride. Per realizzare questa importante manifestazione che per la prima volta si svolgerà in Friuli Venezia Giulia, il prossimo 10 giugno, gli organizzatori chiamano a raccolta tutti i sostenitori al primo appuntamento della campagna di raccolta fondi.

La raccolta fondi

L’evento è previsto per domani, venerdì 31 marzo, al Bar Lume di Udine quando dalle 20 girerà i dischi Patrick Sydney Kebosh Marchi. L’occasione non sarà solo quella dell’apertura del crowdfunding, ma anche il lancio del sito web interamente dedicato al primo Pride del Friuli Venezia Giulia. Sulla piattaforma www.fvgpride.it si potranno trovare informazioni sul mondo Lgbtqia, ma anche su tutti gli eventi che da qui a giugno si svolgeranno sull’intero territorio regionale.