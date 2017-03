Parapendista bloccato su un albero: messo in salvo dal Cnsas

GEMONA - Il Soccorso Alpino di Gemona del Friuli è intervenuto nel pomeriggio di giovedì su chiamata del 118, allertato a sua volta dal 112, per soccorrere un uomo rimasto impigliato con il parapendio su un albero in località Montemaggiore di Taipana.



P.B., classe 1967, di Gemona del Friuli era decollato dal Monte Cuarnan, punto di partenza molto frequentato da chi pratica il volo a vela. E' stato avvistato dagli abitanti del paese che hanno chiamato i soccorsi avendo visto l'uomo che si sbracciava. L'elicottero del 118 è arrivato per primo sul posto con il tecnico del Soccorso Alpino che ha calato l'uomo a terra e recuperato la sua vela.

Sono stati poi i quattro uomini del Cnsas di Gemona, arrivati poco dopo a piedi sotto l'albero, a riaccompagnare il parapendista, fortunatamente illeso, alla sua auto. L'intervento si è aperto alle 15.30 e chiuso alle 17.10.