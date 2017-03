Latitante arrestato in Lussemburgo: era stato condannato per rapina

UDINE – Era stato condannato in maniera definitiva a 2 anni e 4 mesi di carcere, ma era riuscito a fuggire prima dell’arresto, rifugiandosi in Lussemburgo. Giovedì 30 marzo, però, il latitante (un armeno di 57 anni) è stato rintracciato grazie alle indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo di Udine e della stazione di Mortegliano insieme al personale dell’Interpol (a occuparsi della questione il procuratore aggiunto di Udine Raffaele Tito) e catturato.

Sulla testa dell’uomo pendeva un mandato di arresto europeo. Nonostante il tentativo di eludere la giustizia, il 57enne armeno è finito in manette grazie all’attività investigativa messa in campo. Ora l’Interpol seguirà le operazioni di rientro in Italia dell’uomo, dove potrà scontare la sua pena.