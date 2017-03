Baustelle: Sold-out a Tolmezzo

TOLMEZZO - Abiti di squisita sartorialità, atteggiamento di spocchiosa ed ostentata decadenza, sfacciatamente pop - come lo sono sempre stati nonostante strizzino l'occhio a un 18, una sigaretta ed altro che non si leva a nessuno - si legge così, si scrive Baustelle.

Sold-out da oltre un mese e mezzo, MusiCarnia accoglie la band italiana del momento in un teatro Candoni afoso nel clima quanto nel mood. Francesco Bianconi - lead vocals al 75x100 - in modalità appendino per la sua camicia porpora con fantasie psyche, è totalmente in parte nel ruolo di artista maledetto e non fa nulla per nascondere di esser al limite dell'overdose dei propri testi. Rachele Bastreghi - il rimanente 25x100 del cantato - decisamente sopravvalutata dai fans, decisamente sovreccitata in un continuo groove da movenze disco. Disco che nelle atmosfere non manca di certo nei primi brani proposti ed estratti da "L'amore e la violenza", ultimo album della band. Rimarrà la parte più entusiasmante della performance.

Fortunatamente che c'è Claudio Brasini, il terzo membro della band toscana, a coordinare una perfetta rock&roll orchestra composta da maestri del genere per un impatto sonoro e scenico di grande effetto. Per il resto simili a se stessi in tutto e per tutto: musiche che fanno il verso al Battiato early '80s, andamento snob (riconosciuto ed ostentato a dir la verità), e soliti temi trattati nei testi: psicofarmaci, adolescenti new-lost-generation, amori farciti di egoistico narcisismo, suicidi vari.

Infatti la seconda parte del concerto che cerca di riportare alla ribalta i vecchi successi risulterà meno riuscita. Certamente il classicone "Romantico a Milano" rimane la summa musicale del gruppo a riscuotere applausi interminabili, ma finisce lì com'era iniziato. Ancora uno scatolone di droghe da dare in pasto, atteggiamenti al limite dell'insofferenza, dialogo con il pubblico di rara banalità e che sfuma il carattere trasgressivo del progetto.

La band italiana bel momento - dicevamo - sempre volutamente in bilico tra nicchia e l'ammiccamento al grande pubblico: Baustelle - traduzione italiana di lavori in corso: e non c'è molto da aggiungere. Da Tolmezzo è tutto. Arriveranno le ferie.