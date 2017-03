Festa Random: trovati i 'rapinatori' con lo spray al peperoncino

UDINE - Il personale della Questura di Udine ha identificato gli autori delle rapine con lo spray al peperoncino durante l'evento Random dello scorso fine settimana.

La Polizia, in particolare, ha identificato sette persone, riconosciute dalle vittime e da altri testimoni, anche con la collaborazione degli addetti alla sicurezza e degli organizzatori della festa. Uno degli indagati risulta avere numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, oltre che per il furto di collane d'oro con analoghe modalità. Ci sono anche residenti fuori regione, per i quali è al vaglio l'adozione di provvedimenti di divieto di ritorno nella provincia di Udine. Per gli altri, invece, scatterà il divieto di ritorno nel comune di Martignacco.

In Questura sono giunte una quindicina di denunce per furti effettuati durante la festa Random. Gran parte delle vittime ha riferito di essere stata avvicinata da alcuni ragazzi che fingevano di riprendersi con il telefonino o di ballare: una spinta, un attimo di distrazione e i complici di questi ragazzi agivano strappando le catenine prima di dileguarsi tra la folla. Furti con medesime modalità si sono verificati anche in occasione della festa Random tenutasi recentemente alla fiera di Padova.