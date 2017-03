Il Friuli non molla, altro giro altra corsa, a 'La Prova del Cuoco' arrivano le Marche

RAGOGNA – Lo chef friulano Manuel Marchetti torna protagonista su Rai Uno, a ‘La Prova del cuoco’ a soli tre giorni dall’ultima vittoria contro la Toscana. L’ appuntamento settimanale con il ‘Campanile’ della trasmissione di Antonella Clerici ha raddoppiato e andrà in onda due volte alla settimana. Sfida decisiva quella in programma contro le Marche perché ‘Il Friuli’, finora imbattuto, ha deciso di fermarsi; è lo chef stesso ad affermarlo: «Siamo la regione al momento più vincente di questa stagione, e quindi i più quotati per la partecipazione alla finale diretta, abbiamo deciso che per ora è giunto il tempo di fermarci, di respirare un pò, di pensare ai clienti dell'agriturismo che son sempre più numerosi e di lasciare spazio ad altre regioni! A noi piacerebbe vincere anche questa volta, vorremmo uscire da vincenti per consolidare il record di questa fantastica esperienza, ma se preferite bervi il taglio piuttosto che votare non sarò certo io a biasimarvi».

L'appuntamento è sempre alle 12 e questa volta lo chef Manuel parlerà di: birra artigianale, urticions e trota salmonata.

Per sostenere lo chef dell'Agriturismo Casa Rossa ai Colli è possibile votare tramite sms al numero 4784784 scrivendo 2, oppure chiamare da telefono fisso l'894222 e dare il codice 2 (il costo è di 0,51 euro a voto e potrete votare al max cinque volte dallo stesso dispositivo).