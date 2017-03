Soccorsi in montagna a pagamento: la Regione ci pensa

FVG - Si comincia a parlare anche in Fvg del pagamento dei soccorsi in montagna. La questione è stata affronatta qualche giorno fa in Regione nell'ambito della V Commissione presieduta da Vincenzo Martines (Pd). A intervenire, nello specifico, sono stati i rappresentanti di Protezione civile, Area sistemi informativi e sicurezza della Regione, Corpo forestale regionale, Guardia di Finanza, Cai, Corpo nazionale soccorso alpino e speloeologico. Punto di partenza è stata una norma presentata da Ciriani (FdI/An) e Revelant (Ar) in sede di esame della legge sul patrimonio geologico, che era stata stralciata per essere discussa in forma autonoma.

Norma che riguarda gli interventi di soccorso speleologico e alpino in zone impervie e che contiene la previsione di una compartecipazione, a carico dell'utente, alla spesa degli interventi di soccorso e di elisoccorso di carattere sanitario e non, comprensivi di recupero e trasporto, nel caso siano conseguenti a comportamenti gravemente imprudenti o negligenti. La materia è di per sé complessa, a partire da come verrebbero accertati, e in base a quali parametri, i comportamenti imprudenti e negligenti, per proseguire con la natura della spesa (ammenda, contributo?). C'è chi, come la Lombardia, ha deciso per una quota fissa a chiamata, a prescindere da qualsiasi parametro.

La discussione è aperta, anche perchè c'è chi è più propenso a far pagare l'intervento, e chi invece preferirebbe rendere obbligatori dei dispositivi tecnologici in grado di abbattere tempi e costi di un eventuale soccorso. Si tratta, in particolare, di rice-trasmettitori di piccole dimensioni e a bassissimo consumo di batteria (durano in funzione fino a 2 settimane), il cui segnale copre un'area di una decina di chilometri. Un sistema che può essere attivato con la richiesta di emergenza, con la trasmissione del segnale in maniera continuativa, potendo così essere captato dai soccorritori, in primis dagli elicotteri. La rapidità dell'intervento consentirebbe innanzitutto di individuare e recuperare in tempi brevissimi l'infortunato, ma ridurrebbe anche drasticamente gli elevati oneri dell'elicottero, che ha un costo di 29 euro al minuto.



In Svizzera, ad esempio, un sistema analogo consente già oggi di recuperare le mucche al pascolo che si sono perse o allontanate troppo, inserendo semplicemente un collare dal costo di 25 franchi. Ma questa è solo una delle soluzioni prospettate. Esiste una tecnologia che consente di captare il segnale del cellulare anche in zone non coperte sfruttando un applicativo tramite satellite, che sarà a disposizione di tutte le regioni dove sarà attivo il numero di emergenza unico 112, cosa che in Friuli Venezia Giulia è da poco partita. A ciò si aggiunte la grande esperienza che possono mettere in campo tutti i soggetti interessati, dalle unità cinofile della Guardia di finanza alle tecniche più avanzate di ricerca patrimonio delle squadre di soccorso e degli uomini che ne fanno parte.

La Commissione ha raccolto tutte queste preziose informazioni anche in previsione di un progetto di legge che potrebbe contenere gli aspetti più rilevanti della materia.