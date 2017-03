Lavori sulla rete fognaria: via Ciconi chiusa

UDINE - Il Comune di Udine informa che per consentire la realizzazione di alcuni lavori di allacciamento alla rete fognaria, domenica 2 aprile via Ciconi sarà interessata da una serie di limitazioni alla circolazione. Dalle 7 alle 20 lungo la strada sarà istituito il divieto di transito e i veicoli saranno fatti proseguire lungo via Manzoni e via Percoto, al termine della quale per consentire la svolta a destra sarà sospesa la corsia preferenziale degli autobus. Lungo la via sarà inoltre vietata la sosta e sarà comunque garantito l'accesso per residenti e frontisti.