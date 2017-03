Emanuele Filiberto di Savoia in Friuli per il centenario della Grande Guerra

UDINE - La Real Casa di Savoia sbarca in Friuli l'8 e il 9 aprile per l'incontro internazionale ‘Alpi Senza Confini’ promosso dagli Ordini Dinastici, dall'Istituto Nazionale per la Guardia d'Onore alle Reali Tombe del Pantheon, Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta. Tra le varie personalità attese, spicca la presenza di Emanuele Filiberto di Savoia e del gran cancelliere Johannes Theo Niederhauser, cavaliere della SS.ma Annunziata, che accompagnerà il principe di Casa Savoia nel tour in Friuli.

Il programma del meeting, organizzato in occasione della ricorrenza del centenario della prima Grande Guerra, verrà illustrato martedì 4 aprile nella sala consiliare di palazzo Belgrado (sede della Provincia). «Si tratta – spiega l'ideatore Alessandro Berghinz, delegato provinciale di Udine per l'Istituto Nazionale alle Reali Tombe – di un'iniziativa unica, che dà lustro al nostro territorio, la cui finalità è commemorare i soldati caduti, ricordando l'impegno della Croce Rossa, dei cappellani militari italiani e austriaci che hanno operato nel teatro di guerra e di battaglia nella zona di confine».

Per la realizzazione di questo meeting che vede la partecipazione anche della Croce rossa austriaca, Corpo Militare Cri e Infermiere volontarie, Forze Armate, il Corpo di soccorso dell'Ordine di Malta, Ordini equestri, le Associazioni d'arma e combattentistiche, l'associazione Mitteleuropa, sono stati coinvolti anche gli enti locali, fra cui i sindaci di Trivignano Udinese, Aquileia, Cividale, Gorizia.