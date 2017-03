Lavoro: dalla Regione 3,5 milioni ai Comuni per l'utilizzo dei disoccupati

FVG - La giunta regionale ha approvato, su proposta dell'assessore al Lavoro, Loredana Panariti, l'avviso per la realizzazione dei progetti denominati Cantieri di Lavoro diretti al miglioramento dell'ambiente e degli spazi urbani e concernenti l'attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità, mediante l'utilizzo di disoccupati da parte di Comuni o loro forme associative .



A supporto di tale iniziativa, la Regione ha stanziato 3,5 milioni di euro per coprire l'indennità giornaliera da corrispondere ai disoccupati nonché gli oneri previdenziali ed assistenziali. A carico dell'ente locale rimangono le spese per i corsi di formazione in materia di sicurezza e per i dispositivi di protezione individuale. La presentazione delle domande potrà avvenire dal 19 aprile al 12 maggio 2017.



I progetti, di durata variabile da un minimo di 65 ad un massimo di 130 giornate lavorative, dovranno concludersi entro il 31 marzo 2018. I lavoratori verranno individuati tra quelli che aderiranno all'iniziativa recandosi ai Centri per l'Impiego dal 19 aprile al 5 maggio 2016. Successivamente, gli stessi Centri redigeranno apposita graduatoria, in ordine decrescente, in base a stato di disoccupazione (30 punti), Isee (25 punti), età anagrafica (20 punti) e unico genitore presente nel nucleo (25 punti).