Csen ‘si fa notare’ nel mondo della ginnastica regionale!

UDINE – Dopo le prime gare, che si sono disputate il 5 e il 12 marzo, il mese di aprile si inaugura con due nuovi appuntamenti marchiati Csen - Centro Sportivo Educativo Nazionale – e dedicati al mondo della ginnastica, artistica e ritmica.

16 società affiliate nel 2017

La delegazione del Fvg conta ben 16 società affiliate nel 2017 (fra la provincia di Udine e quella di Pordenone), per un totale di 1200 atleti, dai 3 ai 18 anni (i cui referenti tecnici sono: per la sezione ginnastica artistica, Thomas Furlan, Giulia Mazzetto, Vera Bazzana; Carlotta Longo , per la ginnastica ritmica; Alessandra Cugini e Michail Bucur Vlad, referenti di giuria; Ludovica Scodellaro, responsabile regionale di segreteria). Un traguardo molto importante e che ha dato non poca soddisfazione al presidente Giuliano Clinori, anche vicepresidente nazionale dell’ente: «Non posso che essere entusiasta per questo risultato, possibile grazie al costante lavoro di Csen e di tutti i suoi rappresentati sul territorio. Questo primo semestre di gare per la ginnastica ci ha regalato numeri importanti. Siamo partiti a marzo con circa 500 iscritti, considerando entrambe le gare, che si sono disputate a Maniago e Codroipo. Aprile però non sarà da meno. – ha spiegato Clinori – Il 2 e il 9 aprile abbiamo infatti in programma altre due competizioni per un totale di altri 400 atleti, di diverse età, che saranno protagonisti al PalaAsu di Udine, in via Lodi».

Le gare del 2 e del 9 aprile

Al palazzetto cittadino, infatti, domenica 2 aprile sono in programma la 1^prova del ‘Trofeo Acrobat’ e la 1^prova del Campionato di ginnastica artistica maschile e della Basic gym. Previsti Oltre 150 atleti (dai 5 ai 15 anni). La settimana successiva, invece, il 9 aprile, ci sarà un doppio appuntamento, sempre alla sede Asu – associazione Sportiva Udinese - di Udine: in programma la prova unica per la ginnastica artistica femminile con il Campionato di Specialità dai 7 ai 16 anni e la 2^ prova regionale per la ritmica. Qui gli atleti saranno circa 300.

Poi la competizione finale

A chiudere il cerchio del primo semestre, ci sarà invece l’appuntamento in programma per domenica 7 maggio, in quell’occasione, a San Quirino, si svolgerà la 2^prova, per la ‘Cup, Trofeo Piccoli Ginnasti, Trofeo Acrobat’, Campionato artistica Maschile e Basic Gym con oltre 450 atleti previsti. La finale nazionale è infatti prevista dal 31 maggio al 4 giugno al Palazzetto dello Sport di Cervia (Ravenna).

Informazioni: 0432 624844 | csenfriuli@tiscali.it | www.csenfriuli.it |