A Udine arriva 'Love Parking', il parcheggio dell'amore

UDINE – Si chiamerà semplicemente ‘Love Parking’. Un nome che dice già tutto: sarà un parcheggio dell’amore. I lavori sono già cominciati, in via della Faula, a Udine. Un luogo dove le coppiette potranno appartarsi in tranquillità, senza l’imbarazzo dei motel o i rischi della camporella. A portarlo in Friuli, un imprenditore lombardo che ha già sperimentato questa formula nel cremasco. «Una formula che funziona», assicura, e che negli ultimi due anni ha riscosso un grande successo, e non solo tra i giovanissimi.

La scelta di costruire il ‘Love Parking’ a metà di via della Faula, di fronte alla nuova fermata dei bus degli studenti, non è stato casuale. Il parcheggio dell’amore, infatti, si rivolge soprattutto ai ragazzi, a quella fascia d’età che non ha ancora una casa a disposizione per dare ‘sfogo’ ai propri sentimenti e che non può permettersi di pagare una notte in hotel. Ma ‘Love Parking’ si rivolge anche a tutte quelle coppiette (ufficiali o clandestine) che hanno voglia di trascorrere qualche ora di relax lontano da occhi indiscreti.

Il ‘Love Parking’ sarà un parcheggio/garage custodito e chiuso (lontano da occhi indiscreti), con servizi igienici, a disposizione delle coppiette al costo di 10 euro per un’ora e mezza di relax. Per prolungare la sosta, ogni ora costerà 3 euro in più. Ci saranno distributori automatici di snack, bevande e caffé. In tutto saranno 22 i box in muratura realizzati a Udine (il cantiere, come si vede dalle foto, è già ben avviato e sarà chiuso per l'estate). Con ‘Love Parking’ amarsi, anche a Udine, sarà un po’ più semplice. Niente freddo, niente foga, e soprattutto nessun rischio di trovarsi in Questura con una denuncia per atti osceni in luogo pubblico. Tutto in nome dell'amore libero. Anche se tra le quattro mura di un garage.