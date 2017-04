Ferrara crocevia per la salvezza matematica della Gsa

UDINE - E’ una Gsa Udine piuttosto acciaccata quella che andrà ad affrontare domenica a Ferrara la Bondi. Traini, Nobile, Ferrari e anche il neoarrivato Veideman presentano acciacchi e problemi fisici che non hanno consentito a coach Lardo di fare effettuare ai suoi gli allenamenti al completo. Dopo i successi con Trieste e Mantova, la Gsa Udine, che sarà accompagnata nella città estense da un cospicuo numero di tifosi, vuole, però, stupire ancora, cercando di concludere al meglio un campionato che vedrà terminare la sua stagione regolare tra meno di un mese.

In Emilia Udine affronterà una squadra decisamente più in palla di quella incrociata nel girone di andata e battuta per 74 a 64 a Cividale (con grandi prestazioni di Traini e Pinton). A gennaio gli estensi hanno cambiato coach Trullo con l’attuale coach Furlani e, da quel momeno, hanno raccolto numerosi scalpi, come quello della Fortitudo al PalaDozza (violato, tra l’altro, dalla stessa Gsa). La partita con Udine è importante per Ferrara che è anch’essa alla ricerca di punti importanti in chiave salvezza.

Al termine dell’allenamento di giovedì sera, che ha visto Allan Ray salutare i suoi ormai ex compagni di squadra prima di partire per Ankara dove si aggregherà alla compagine del Ted Kolejliler, coach Lardo ha parlato dell’impegno che si sta avvicinando.

Coach, come sta la squadra a pochi giorni dal match con Ferrara?

«Sicuramente stiamo passando un’altra settimana di emergenza con tanti acciacchi e infortuni, però lo spirito e la fiducia sono buoni. Incontriamo una squadra esperta che negli ultimi mesi ha fatto bene, anche se pure loro potrebbero avere qualche problema di formazione. Dobbiamo continuare sulla spinta positiva delle ultime due nostre vittorie».

La partita di Ferrara è importante anche in chiave della rincorsa ai play-off oppure questa ambizione è ormai tramontata?

«Anche se la salvezza non è ancora matematicamente raggiunta, ho detto ai miei giocatori che dobbiamo guardare a tutti gli obiettivi e che nulla ci è precluso. E’ anche, però, vero che, per raggiungere i play-off dovremmo vincere tutte le partite da qui fino alla fine della stagione e, per questo, la partita di Ferrara è fondamentale. I play-off sono un obiettivo che mi piacerebbe ancora raggiungere, ma, se dovessimo perdere a Ferrara, dovremmo stare molto attenti a raggiungere la salvezza il prima possibile».