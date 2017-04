Nuovo weekend, nuovi eventi: ecco cosa abbiamo selezionato

UDINE - Nuovo weekend, nuovi eventi! Ecco qui una selezione di quelli in programma il primo di aprile.

Concerto al Rock Club 60

Il nome Colombre è un omaggio al racconto di Dino Buzzati (Il Colombre) e ‘Pulviscolo’ è il suo primo disco ufficiale, progetto che inaugura l’esperienza solista di Giovanni Imparato. Farà tappa a Udine, al Rock Club 60 sabato 1 aprile (inizio 22). Il racconto Buzzati è una favola moderna – protagonisti un marinaio e un mostro marino – che parla di coraggio e dell’incapacità di affrontare le proprie paure, di tuffarsi nelle ignote profondità del mare per scoprire cosa ci lega all’immobilità. Ed è proprio l’immobilità ciò da cui fugge Colombre che in queste otto tracce del disco mette a fuoco alcuni episodi significativi della propria storia recente, vuota il sacco e decide di aprirsi al futuro.

Il Full Metal Mountain di Nassfeld/Pramollo

Chiude con una interessante ‘tripletta’ il Full Metal Mountain a Nassfeld/Pramollo, che unisce le vacanze invernali e la migliore musica dal vivo. Sempre 5 i palchi allestiti sul territorio tra le valli e le piste nel soleggiato comprensorio. Sul palco principale sono tre i gruppi di richiamo che vanno ad esibirsi sabato 1 aprile: i finlandesi Apocalyptica – quattro (ex) violoncellisti classici convinti adepti del metal. I tedeschi Saltatio Mortis, che si definiscono una band di metal medievale e che suonano e si propongono al motto ‘Chi danza non morirà mai!’. Infine, ancora i Pyogenesis, anch’essi tedeschi, metal band dal grande impatto che oggi si affaccia anche a un nuovo melodic metal. Gli appuntamenti proseguono, dunque ancora nel primo week end di aprile, e c’è ancora l’occasione di godersi gli ultimi scampoli di musica metal sulla neve! Gli ultimi biglietti si possono ancora trovare su oeticket.com, oppure passando all’Information & Service Center di e in ogni punto vendita Eventim. Con ski pass € 49, con ski pass € 89 Maggiori informazioni su location e orari: www.full-metal-mountain.com.

Napoléon Bonaparte – J’Arrive

Successo da 15 mila visitatori per la grande mostra ‘Napoléon Bonaparte – J’Arrive, le cinque facce del trionfo’, ospitata per la sua prima proposizione europea nell’Ex Chiesa di San Francesco a Udine e che vedrà questo, come suo ultimo fine settimana di visite. Per l‘occasione, l’Associazione Le Souvenir Napoléonien offrirà 4 visite guidate al pubblico, curate dallo storico napoleonico, Paolo Foramitti, con i seguenti orari: sabato 1 aprile alle 11 e 15. Per prenotazioni tel. 349 6398724.

Arriva il Mehr Theatre Group: tre appuntamenti da non perdere

L’Iran di oggi e il suo teatro più contemporaneo sono il focus del prossimo appuntamento della stagione di Teatro Contatto 35, la stagione di teatro italiano e internazionale ideate dal CSS Teatro stabile di innovazione del Fvg. Sabato 1 aprile, sul palcoscenico del Teatro Palamostre di Udine (inizio alle 21), arriva il Mehr Theatre Group, fra le più affermate compagnie teatrali oggi in Iran e riconosciuta a livello internazionale. Sabato 1° aprile, alle 18, incontro bis con le attrici protagoniste che dialogheranno su Hearing e il teatro di Amir Reza Koohestani con Rita Maffei e il pubblico di Teatro Contatto, nella sala Carmelo Bene, al Teatro Palamostre (ingresso libero). Sabato 1 aprile, al termine di Hearing, dalle ore 22.30 circa, la serata prosegue nel foyer del Teatro Palamostre con un nuovo concerto di After Theatre per Dissonanze 2.0, a cura de La Scimmia Nuda. Protagonista del concerto – a ingresso libero - sarà l’ HamMonk Sphere Trio, con Rudy Fantin all’ hammond organ, Nevio Zaninotto al sax e Luca Colussi alla batteria. Informazioni e prevendite: Udine, Teatro Palamostre, piazzale Paolo Diacono 21, dal martedì al sabato, ore 17.30-19.30, t. 0432.506925, biglietteria@cssudine.it - www.cssudine.it online: vivaticket

Castelli Aperti

Con l’arrivo della primavera, torna anche una nuova edizione di Castelli Aperti Fvg, sabato 1 e domenica 2 aprile, con ben 18 dimore che apriranno ad appassionati e curiosi. Arrivato alla 29^ edizione, il Consorzio per la Salvaguardia dei Caselli Storici del Friuli Venezia Giulia continua a offrire un vero e proprio viaggio nel tempo, un weekend immerso nell’arte, nella cultura e nella tradizione regionale. Un’occasione unica per poter visitare dimore e meravigliosi giardini, raccolti tra bellezze e curiosi segreti, normalmente non accessibili al pubblico. I castelli aprono in tutta la regione.

Gita in carrozza

In occasione della 29^ edizione di Castelli Aperti in Friuli Venezia Giulia, l’1 e 2 aprile, Visitait.it organizza delle gite in carrozza nei dintorni del Castello di Arcano Superiore. Tutti i dettagli sono disponibili qui.

Visiokids

Antichi miti, mostri, intrepidi esploratori, fanciulle guerriere, animali parlanti. Queste ed altre fantasie popolano il cinema che può essere grande anche se fatto ad ‘altezza’ di bambino. Ogni sabato pomeriggio il Visionario e la Mediateca Mario Quargnolo portano in sala un titolo pensato per i più piccini: domani 1° aprile alle 15 Visiokids propone Zootropolis, lungometraggio animato firmato Disney e premiato con l’Oscar come miglior film d’animazione! La proiezione sarà seguita da una sana e gustosa merenda al bar del Visionario, inclusa nel prezzo del biglietto (tariffa unica 5 euro) e offerta da Coop Alleanza 3.0. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina facebook.com/VisionarioUdine o contattare il numero 0432.227798.

‘Samplers Alfabeti Vecchi E Nuovi’

Il primo aprile è in programma l’inaugurazione della mostra ‘Samplers Alfabeti Vecchi E Nuovi’ e la presentazione del laboratorio ‘ricamiamo il Praitl’, a cura di ‘Arte e ricamo’. L’evento, si terrà a Malborghetto, al Palazzo Veneziano, dalle 15.