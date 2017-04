Alimentare, Watson! invade Udine con laboratori, giochi, incontri sul cibo

UDINE - Se i vostri sono bambini curiosi, se il cibo gli interessa, se volete fargli scoprire gusti nuovi, se vi va di fargli mettere le mani in pasta… quello che fa per voi è Alimentare, Watson!, il primo Festival sul cibo dedicato ai più piccoli. Da un’idea dell’omonima associazione, Udine – sabato 8 e domenica 9 – si animerà di colori, laboratori, incontri, giochi, tutti a ingresso libero e gratuito.

Laboratori

Si potranno preparare gnocchi, scoprire cosa mangiano gli astronauti e di cosa si nutrivano gli antichi romani, giocare con il mappamondo alla scoperta di cibi e terre lontane, ascoltare storie fantastiche su diavoli e gubane, dipingere il proprio piatto preferito, imparare a fare il formaggio e candele con vera cera d’api, toccare farine diverse, fare da soli la spesa nel market a misura di bambino allestito da Coldiretti, assaggiare la pizza offerta dai panificatori di Confcommercio e molto, molto altro ancora. Non mancheranno sorprese e premi…e soprattutto la possibilità di imparare cose nuove, che ci riguardano tutti da vicino, nella nostra quotidianità. «È importante che anche i più piccoli – commentano i promotori di Alimentare, Watson! – siano consapevoli del significato del cibo, ma anche di come il cibo debba rapportarsi all’ambiente in un’ottica di sostenibilità».

30 laboratori animeranno la città

Grazie alla collaborazione di tantissime realtà associative e professionisti del territorio, il Festiva vedrà una trentina di laboratori sparsi tra la Loggia del Lionello, Largo dei Pecile, Corte Morpurgo, Piazzetta Belloni e le Librerie Feltrinelli, Friuli, Moderna, Pecoranera e Cluf. Anche per i genitori non mancheranno, poi, le opportunità di informarsi con incontri a tema, ad esempio, sulle etichette alimentari, su come comporre al meglio un piatto completo e nutriente, su come il cibo venga gestito nei paesi in guerra. Insomma tante attività per riflettere sul cibo, con l’aiuto di esperti, professionisti della ristorazione, scrittori, artisti…

L’inaugurazione ufficiale

Appuntamento per un primo «assaggio» sabato mattina in Corte Morpurgo, mentre l’inaugurazione ufficiale sarà alle 14.30 quanto, poi, tutti i laboratori prenderanno il via! «Ma non dimentichiamoci – spiegano gli organizzatori – che anche la giornata di venerdì 7 aprile sarà importantissima per i bambini: i circa 400 delle scuole elementari che hanno partecipato al Concorso «Il cibo per me è…» verranno premiati al Teatro Menossi nel corso della mattinata e potranno assistere in prima nazionale assoluta allo spettacolo dello scrittore/attore Matteo Razzini, «La ricetta della stra-felicità». Nel pomeriggio (sempre il 7 aprile), invece, a palazzo Torriani spazio all’approfondimento con tre tavoli tematici ricchi di ospiti. Si parlerà di filiere corte, strategie no-spreco e ristorazione scolastica. «La nostra è una scommessa! Portare in città un tema straordinario affrontato da più punti di vista ed accessibile ai bambini. Come tutte le prime edizioni non sappiamo cosa aspettarci: ma contiamo sul passaparola di tutti! Per quanto ci riguarda un grazie di cuore va a tutte le persone che hanno aderito alla nostra iniziativa con entusiasmo, permettendo la realizzazione del Festival, chi mettendo a disposizione le proprie competenze, chi i materiali». L’iniziativa vanta la collaborazione e il patrocinio del Comune di Udine, di Città Sane e della Regione Fvg.

Per saperne di più su attività, luoghi, orari e registrarsi: www.alimentarewatson.org.