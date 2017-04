Non si fermano all'alt, scatta l'inseguimento

SAN DANIELE - Non si fermano all'alt dei carabinieri e dà il via a un inseguimento tra le colline friulane. Il fatto è accaduto venerdì pomeriggio a San Daniele. Gli occupanti di una Opel hanno preferito evitare il controllo dei militari dell'Arma e darsi alla fuga tentando di far perdere le proprie tracce.

La pattuglia si è quindi messa all'inseguimento, arrivando fino in via Kennedy, strada piuttosto trafficata di San Daniele. I furfanti sono riusciti a far perdere le proprie tracce, con i carabinieri che hanno ritrovato solo l'auto abbandonata tra San Daniele e Majano.

Sono in corso le indagini per tentare di capire chi ci fosse alla guida dell'auto e quante persone viaggiassero sul veicolo, ma soprattutto il perchè di tanta fretta.