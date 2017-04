Eventi e festività ad aprile: park di Primo Maggio sempre aperto

UDINE - Per tutto il mese di aprile nei giorni festivi, inclusi e Pasqua e Pasquetta ed escluso il 25 aprile, il parcheggio in struttura di piazza Primo Maggio resterà aperto al pubblico per offrire un comodo accesso al centro storico in un periodo ricco di eventi. Lo hanno stabilito Comune e Ssm in seguito a una richiesta dell'amministrazione comunale, interessata a mettere a disposizione dei visitatori un servizio sempre più apprezzato, soprattutto in occasione di iniziative e manifestazioni che richiamano molto pubblico.

«Con questa iniziativa vogliamo cercare di offrire un servizio in più e veicolare un'informazione chiara a tutti i fruitori della città in relazione alle aperture straordinarie dei parcheggi in struttura – spiega l'assessore alle Attività produttive e turistiche, Alessandro Venanzi –. In prospettiva il nostro obiettivo è quello di realizzare un calendario annuale di aperture domenicali e festive armonizzandolo con le esigenze della città e degli eventi in programma. Più a lungo termine, invece, ci proponiamo di arrivare, rinegoziando gli accordi con Ssm, a un'apertura simultanea e fissa di tutti i parcheggi in struttura anche le domeniche. In questo momento, infatti, il contratto con Ssm non ci permette una soluzione di questo tipo, ma possiamo intervenire solo nella straordinarietà».

Con questa iniziativa, pertanto, si gettano le basi per una programmazione a lunga scadenza delle aperture domenicali. «Con il nuovo Piano della Sosta dello scorso anno la nostra amministrazione ha investito molto sui parcheggi in struttura per rendere il centro sempre più vivibile – sottolinea l'assessore alla Mobilità, Enrico Pizza –. Ringrazio Ssm e il personale che lavorerà in questi giorni di festa per assicurare un servizio importante ai cittadini».

Già dalla prossima domenica, 2 aprile, la struttura per la sosta di Giardin Grande sarà accessibile al pubblico, con la normale tariffazione oraria di 0,70 euro l'ora e la consueta fascia di gratuità tra le 20 e le 24 attiva tutti i giorni. Le aperture straordinarie del parcheggio saranno operative per tutto il mese nei giorni festivi, comprese Pasqua e Pasquetta e con la sola eccezione del 25 aprile. Un'iniziativa che consentirà di offrire un accesso semplice e a prezzi contenuti non solo per le festività pasquali e la Festa della Liberazione, ma anche in occasione dei numerosi eventi attesi in città nelle prossime settimane. Oltre infatti al Luna Park di primavera, in programma proprio in piazza Primo Maggio fino al 17 aprile, nel corso del mese la città ospiterà anche il Far East Film Festival (21-29 aprile), lo Street Food Truck Festival (21-23 aprile) e il grande ritorno degli stand con le prelibatezze austriache dello Stiria Food Festival (28 aprile-1° maggio).