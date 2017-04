AIELLO – Il Palmanova Outlet Village alla Bit di Milano. La fiera internazionale, che richiama operatori turistici da tutto il mondo e un numeroso pubblico di visitatori e appassionati di viaggi, si terrà a Milano da domenica 2 a martedì 4 aprile. Bit è un’esperienza importante anche per Land of Fashion (padiglione 4 stand C24), che parteciperà a questa edizione con un’offerta unica di shopping experience: una collezione di cinque shopping destination che, ancora una volta, diventano parte di un evento fieristico unico.

Un’offerta strutturata

In questo contesto, il Palmanova Outlet Village si presenta con un’offerta strutturata alla fiera milanese, dove sono stati organizzati incontri con tour operator e agenzie di incoming turistico, agenzie di viaggi e organizzatori di visite e gruppi organizzati. Il fine è incontrare gli attori nazionali ed esteri del turismo e proporre/presentare un’offerta strutturata. «Il turismo è anche shopping e la Bit di Milano è uno dei 5 appuntamenti fieristici che hanno peso in Italia – commenta il direttore Domenico Casagrande -. Si tratta di un evento che apre importanti collaborazioni. L’outlet è diventato luogo di intrattenimento e svago. I progetti per il gruppo e per il Palmanova Outlet Village sono molteplici e significativi e guardano allo sviluppo, al miglioramento e all’ottimizzazione delle potenzialità di questa vasta area commerciale. Ci impegneremo al massimo per massimizzare le potenzialità dell’outlet e per instaurare proficue e preziose collaborazioni con i principali attori socio economici e turistico-culturali. Confidiamo che tutto questo possa avere importanti ricadute anche sul territorio friulano».