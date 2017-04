‘Autism Festival 2017’ anima piazza Libertà a Udine

UDINE - ‘Autism Festival 2017’ è la festa cittadina che Progettoautismo Fvg ha fortemente voluto per portare l’autismo nel cuore di Udine in piazza Libertà (dalle 15.30 alle 21). Un appuntamento fatto di musica, giochi concerti e un flash mob, una giornata che si concluderà con uno spettacolo di circus night.Il messaggio che vuole veicolare a tutta la popolazione è che l’autismo è solo una condizione che produce isolamento e tristezza, ma può essere una variabilità allegra e colorata del genere umano: una neuro diversità che genera una rete fra le famiglie coinvolte che vogliono vivere assieme e con tutti noi.

Si parla troppo spesso di autismo e poco si fa sul territorio

Progettoautismo FVG ha inaugurato da anni una stagione di interventi concreti che vanno dall’accesso museale a quello ospedaliero, l’arte, la cultura, la musica e lo sport sono spesso preclusi alle persone con autismi e le loro famiglie e rimangono un miraggio lontano, ma cambiare è possibile. I genitori di bambini e ragazzi con autismo vorrebbero una nuova società aperta a tutti, vorrebbero che il loro «autismo quotidiano» contagiasse con la sua allegria stramba ogni cittadino di questa regione e ‘Autism Festival 2017’ è questo e molto altro.

Eventi

Progettoautismo Fvg onlus organizza, come ogni anno, una serie di eventi in occasione della Giornata Mondiale per la consapevolezza dell'autismo, istituita con una risoluzione Onu nel 2007 e che si celebra in tutto il mondo il 2 aprile. Tale occasione è preziosa per sensibilizzare la popolazione udinese e friulana e le istituzioni sul territorio ad occuparsi con maggiore impegno dell’autismo, un fenomeno di pesante impatto.

A Palmanova

Servirà a manifestare la vicinanza simbolica della comunità a chi vive la condizione autistica. Per questo motivo la Stele della Verginità, in Piazza Grande a Palmanova, il 2 aprile si illuminerà di blu. Il Comune ha deciso in questo modo di aderire a «Light it up blue!», campagna realizzata dalla Fondazione Bambini e Autismo Onlus in occasione della Giornata Mondiale di consapevolezza dell’autismo volta dall’ONU.