Cosa fare oggi? Ecco un po' di idee!

UIDNE - Se state cercando qualche idea per trascorrere la giornata, ecco qui un po' d eventi che abbiamo selezionato per voi.

Castelli Aperti

Con l’arrivo della primavera, torna anche una nuova edizione di Castelli Aperti Fvg, domenica 2 aprile, con ben 18 dimore che apriranno ad appassionati e curiosi. Arrivato alla 29^ edizione, il Consorzio per la Salvaguardia dei Caselli Storici del Friuli Venezia Giulia continua a offrire un vero e proprio viaggio nel tempo, un weekend immerso nell’arte, nella cultura e nella tradizione regionale. Un’occasione unica per poter visitare dimore e meravigliosi giardini, raccolti tra bellezze e curiosi segreti, normalmente non accessibili al pubblico. I castelli aprono in tutta la regione.

Gita in carrozza

In occasione della 29^ edizione di Castelli Aperti in Friuli Venezia Giulia, l’1 e 2 aprile, Visitait.it organizza delle gite in carrozza nei dintorni del Castello di Arcano Superiore. Tutti i dettagli sono disponibili qui.

Napoléon Bonaparte – J’Arrive

Successo da 15 mila visitatori per la grande mostra ‘Napoléon Bonaparte – J’Arrive, le cinque facce del trionfo», ospitata per la sua prima proposizione europea nell’Ex Chiesa di San Francesco a Udine e che vedrà questo, come suo ultimo fine settimana di visite. Per l‘occasione, l’Associazione Le Souvenir Napoléonien offrirà 4 visite guidate al pubblico, curate dallo storico napoleonico, Paolo Foramitti, con i seguenti orari: domenica 2 aprile alle 15. Per prenotazioni tel. 349 6398724.

Concerto a Cividale

Domenica 2 aprile alle 17.30 al Museo Archeologico di Cividale del Friuli, il Coro Vincenzo Ruffo città di Cervignano diretto da Davide Pitis e l’ensemble strumentale di musica antica Dramsam, saranno insieme protagonisti di un concerto corale e strumentale, anticipatore dell’antologia di prossima uscita edita dalla rinomata etichetta Rainbow Classic. L’eterogeneo programma tra medioevo ed umanesimo, verrà introdotto dal musicologo Alessio Screm e vedrà l’esecuzione di un ricco patrimonio musicale, a cominciare dai discanti custoditi all’archivio capitolare di Cividale per giungere alla polifonia di Palestrina, Croce, Ruffo e Asola. Un appuntamento importante, nato dalla collaborazione tra la corale cervignanese e l’assessorato alla cultura del comune di Cividale, nella volontà di diffondere un vasto repertorio musicale di area nordica, in sinergia con la ricca collezione archeologica custodita presso l’istituto museale della città ducale. Concerto ad ingresso gratuito (info@corovincenzoruffo.it).

Teatro di Primavera

Continua la rassegna del Teatro di Primavera. Divertimento e risate ritornano domenica 2 aprile alle 17.30 allo Spazio Venezia in via Stuparich per un nuovo pomeriggio a teatro. Sul palco la compagnia «I Pignots» di Artegna con la commedia in friulano «Stendards, cunins e babes», scritta e diretta da Anna Maria De Monte. La commedia fornisce pure l’opportunità di riflettere su alcune cose importanti che oggi rischiamo di perdere come la lingua, i costumi e la cultura della nostra terra, prendnedo spunto dalla figura di un parroco di paese, che guidava le anime, ma aveva anche un compito analogo a quello dello psicologo moderno: ascoltare, consigliare, trovare una soluzione per ogni problema, assillato dalla classica perpetua saccente ed impicciona. Appuntamento a cura dell’associazione di volontariato Venezia. Ingresso gratuito. Info: Puntoinforma telefono 0432 1273717, www.comune.udine.gov.it.

Enoarmonie

Enoarmonie propone un imperdibile concerto degustazione con prodotti di assoluta eccellenza. Domenica 2 aprile, alle 18, negli spazi della splendida Villa de Claricini, a Bottenicco di Moimacco, saranno presentati tre vini del Consorzio Tutela dei vini Piceni. A guidare il pubblico nella degustazione, nel ruolo di enorelatore, sarà il musicologo Umberto Berti, co-ideatore dell’evento e noto al pubblico regionale per le sue lezioni concerto.

Teatro Sosta Urbana

Una prima nazionale per il finale della stagione primaverile di TSU/Teatro Sosta Urbana, che con il suo cartellone 2016-2017 «Fuori Rotta» ha regalato al pubblico friulano venti nuovi e linguaggi diversi espressi in forme teatrali capaci di raccontare variabili, contraddizioni, sfumature e anomalie del vivere contemporaneo. Domenica 2 aprile, alle 20.45, negli spazi di Circo all’inCirca in via Piemonte 84/8 a Udine, arriva infatti in prima nazionale «Wunderkammer», spettacolo liberamente ispirato al racconto «Una giuria di sole donne» di Susan Glaspell, con Natalie Norma Fella e Irina Lorandi, che firmano anche drammaturgia e regia insieme a Paola Aiello. Il biglietto d’ingresso agli spettacoli è di 5 euro. Al termine, brindisi e incontro con gli attori.