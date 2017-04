Convittiadi: 2000 studenti si confrontano a Lignano Sabbiadoro

CIVIDALE - Dal 6 al 13 aprile i Convitti Nazionali e gli Educandati di tutta Italia si confronteranno per l’11^ edizione delle «Convittiadi», iniziativa dell'A.N.I.E.S. (Associazione Nazionale degli Istituti Educativi Statali) a sfondo sportivo, artistico ed educativo, organizzata dal Convitto Nazionale «Paolo Diacono» di Cividale del Friuli presso le strutture del Villaggio Ge.Tur di Lignano Sabbiadoro. La Cerimonia inaugurale avrà luogo sabato 8 aprile alle 16 allo Stadio «Teghil» e la Manifestazione nel suo complesso si terrà dal 6 al 13 aprile.

Olimpiadi a misura per gli studenti

Le Convittiadi sono delle vere e proprie piccole Olimpiadi organizzate su misura per gli studenti, convittori e convittrici, semiconvittori e semiconvittrici frequentanti i Convitti e gli Educandati sparsi sul territorio nazionale. Quasi 2.000 partecipanti tra studenti/atleti ed educatori/docenti accompagnatori provenienti da ben 29 Istituzioni Educative nazionali, per complessive 280 squadre suddivise nelle undici discipline, sportive ed artistiche, previste dal calendario della Manifestazione. Nel fitto programma figurano competizioni di Calcio a 5, Basket, Beach Volley, Pallavolo, Nuoto, Scacchi, Corsa campestre, Beach Tennis, Tennistavolo, Musica e Teatro, in un clima ideale per mettere a confronto l’Arte e lo Sport. Non mancheranno performance teatrali ed esibizioni musicali a completare la rosa di discipline selezionate.

Le altre edizioni

Nelle precedenti manifestazioni organizzate in Friuli si è registrata l’escalation delle presenze che sono via via lievitate dal migliaio all’esordio del 2007, ai 1.400 l’anno successivo, per raggiungere infine il ragguardevole numero di 1.700 partecipanti alla decima edizione.«Questa importante manifestazione che la nostra Istituzione scolastica organizza per la 5^ volta (dopo le prime 3 edizioni del 2007, 2008, 2009 ed il decennale del 2016) rappresenta un universo animato da valori quali sana competizione, solidarietà, lealtà, amicizia, valorizzazione delle eccellenze. – ha osservato la Dirigente Scolastica del Convitto Nazionale ‘Paolo Diacono’ Patrizia Pavatti - Con questi rinnovati auspici non ci resta che attendere assieme il prossimo 6 aprile, data in cui si riapriranno i battenti di questo grande evento di festa studentesca e di collettiva partecipazione.»

Programma in sintesi

Giovedì 6 aprile - giornata dedicata agli arrivi, check-in, sistemazione logistica

Venerdì 7 aprile - avvio gare (8.30/12.30 e 14.30/18) e 1^ serata teatrale (20.45)

Sabato 8 aprile - gare solo al mattino (8.30/12.30), pomeriggio Cerimonia di Apertura (16)

Domenica 9 aprile - prosecuzione gare (8.30/12.30 e 14.30/18) e 2^ serata teatrale (20.45)

Lunedì 10 aprile - prosecuzione gare (8.30/12.30 e 14.30/18) e 3^ serata teatrale (20.45)

Martedì 11 aprile - gare di semifinale (8.30/12.30 e 14.30/18) e inizio esibizioni musicali (20.45)

Mercoledì 12 aprile - gare di finale (8.30/12.30), chiusura esibizioni musicali (15.30), Premiazioni (21)

Giovedì 13 aprile - saluti e partenze