Fino a martedì il Fvg si mette in mostra alla Bit

FVG - Anche quest'anno la Bit di Milano, in programma da domenica 2 a martedì 4 aprile, uno dei più importanti appuntamenti fieristici in Italia del settore turismo, ospiterà uno spazio espositivo allestito e coordinato da PromoTurismoFvg.



Confermata la formula business-to-business intrapresa dallo scorso anno, la Borsa Internazionale del Turismo darà la possibilità agli operatori regionali presenti allo stand del Friuli Venezia Giulia (27 tra consorzi turistici, agenzie di incoming e strutture ricettive) di illustrare e vendere i propri prodotti turistici a tour operator e buyer provenienti da ogni parte del mondo, oltre che promuoverli a giornalisti di settore.

«È un evento a cui non si può mancare e i nostri co-espositori hanno già calendarizzato sull'agenda on line gli appuntamenti più interessanti per i propri prodotti», ha affermato il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia, Sergio Bolzonello. «In virtù del successo ottenuto nella scorsa edizione - ha aggiunto - contiamo di superare anche quest'anno il numero di 1.000 appuntamenti; un traguardo importante che denota l'impegno profuso per il rilancio del nostro comparto turistico regionale che ha chiuso un 2016 con ottimi risultati».



Lo stand di PromoTurismoFvg, uno spazio di 200 metri quadrati in cui ogni operatore ha una postazione personalizzata, propone l'offerta completa del turismo in Friuli Venezia Giulia: i soggiorni al mare, la montagna estiva, gli short-break nelle città d'arte, le esperienze di turismo enogastronomico. Ciascuno potrà fissare nei tre giorni di apertura della Bit un totale di 35 appuntamenti.