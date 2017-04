Cittadini e Pd svelano la loro proposta alternativa ai voucher

CERVIGNANO - 'La regolamentazione del lavoro accessorio dopo l'abrogazione dei voucher' è il titolo dell'incontro organizzato dai Gruppi consiliari regionali di Cittadini e Pd per cercare di capire meglio quanto sta accadendo attorno a una delle questioni più discusse del momento nel nostro Paese. L'appuntamento è in calendario per lunedì 3 aprile, dalle 20.30 in poi, nella sala convegni dell'Hotel Internazionale di Cervignano del Friuli.



«Il Governo - ha ricordato il capogruppo dei Cittadini, Pietro Paviotti, che assieme al collega Diego Moretti del Pd illustrerà il tema in discussione - ha deciso di cancellare completamente le normative esistenti sul lavoro accessorio, ovvero la possibilità di utilizzare i voucher per i lavori occasionali e temporanei. Se da un lato ne comprendiamo i motivi (evitare un nuovo e divisivo referendum su un tema così complesso), dall'altro riteniamo che regole chiare, e soprattutto semplici, sul lavoro accessorio debbano essere riscritte per dare risposta ai tanti lavoratori e alle tante imprese che di comune accordo utilizzavano questo strumento».

Oltre a quelli di Paviotti e Moretti, il convegno darà spazio agli interventi dei rappresentanti delle categorie imprenditoriali coinvolte (turismo, commercio, artigianato, agricoltura e professioni), nonché alle testimonianze, alle riflessioni e alle domande dal pubblico.

«Che i voucher avessero, come tutte le normative sul lavoro, pregi e difetti è banalmente vero. Che non sempre siano stati utilizzati in modo corretto e rispettoso della norma lo sappiamo (come sappiamo che gli abusi non si esauriscono certo in questa modalità lavorativa). Dobbiamo tuttavia tenere in considerazione due cose: le particolari esigenze operative di tante imprese, generalmente piccole; il fatto che per tante donne e tanti uomini questa possibilità di integrazione al reddito risultava soddisfacente e utile. Se così stanno le cose è necessario e

urgente affrontare e risolvere il problema reintroducendo modalità di pagamento regolare del lavoro accessorio. Di questo discuteremo a Cervignano, su questo abbiamo chiesto che la presidente Serracchiani intervenga presso il Governo, presentando in Consiglio regionale una mozione che sarà discussa nella prossima seduta».