Con il niqab, il velo integrale, a fare la spesa

UDINE – A fare la spesa con il niqab, il velo integrale utilizzato dalle donne islamiche. E’ successo a Udine, in due discount della città. Una presenza che non è passata inosservata da parte di chi il negozio lo gestisce e da parte di alcuni clienti. A darne notizia è l’edizione on line de Il Gazzettino.

Ovviamente al di là della stranezza di vedere due donne coperte da capo a piedi non è accaduto nulla di strano, con alcuni clienti del negozio che però hanno voluto documentare la loro presenza nel punto vendita scattando delle foto. Anche perché in Italia, in linea teorica, è vietato frequentare luoghi pubblici con un abbigliamento che non consente di riconoscere la persona, velo integrale compreso (legge 152 del maggio 1975). Anche se esistono interpretazioni diverse legate a motivi religiosi.