Serata alcolica: 7 patenti ritirate, 2 auto sequestrate e una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale

UDINE – Sono otto le persone fermate dai carabinieri di diverse stazioni del Friuli a causa dell’eccesso di alcol. Il risultato è stato di 7 patenti ritirate e due veicoli posti sotto sequestro.

Latisana

A Latisana la locale Compagnia ha denunciato, in stato di libertà, un uomo per resistenza a pubblico ufficiale: l’ipotesi di reato è stata contestata a un cittadino albanese classe 1992. Il giovane, in evidente stato di ubriachezza, ha preso a disturbare alcune avventori di un locale della cittadina. All’arrivo della pattuglia dell’Arma il 25 enne ha iniziato a ‘sfidare’ i militari brandendo un bottiglia di birra, è quindi scattata la denuncia alla Procura di Udine.

Sempre a Latisana i carabinieri del Norm hanno denunciato in stato di libertà per l’ipotesi di reato di guida in stato di ebbrezza alcolica due uomini: un 32enne e un 52enne, entrambi della bassa friulana. Per loro è scattato anche il ritiro la patente di guida per la successiva sospensione.

Campoformido

L’alcoltest ha messo nei guai anche un 40enne fermato dai carabinieri della stazione di Campoformido. Per l’uomo, del posto, oltre al ritiro e alla sospensione della patente, è scattato anche il sequestro del veicolo per la conseguente confisca.

Palmanova

I carabinieri del nucleo radiomobile di Palmanova hanno pizzicato altri tre uomini, ancora una volta in stato di ebrezza e al volante. Si tratta due 50enni e un 56enne della zona. Anche in questo caso ritiro della patente per la successiva sospensione. Dei tre, inoltre, al 56enne è andata peggio: la sua auto è stata posta sotto sequestro amministrativo.

Cividale del Friuli

Infine i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Cividale del Friuli hanno denunciato, in stato di libertà, per l’ipotesi di reato di guida in stato di ebbrezza alcolica un 21enne della zona, accertando la violazione mediante l'alcoltest. La patente di guida gli è stata ritirata per la successiva sospensione.