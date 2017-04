Droga in Carnia: nei guai 4 ragazzi friulani

VERZEGNIS - I Carabinieri della Stazione di Comeglians hanno denunciato in stato di libertà per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso 4 ragazzi, tutti friulani, dei quali due maggiorenni (un 23enne ed un 19enne) e due minori, trovati in possesso di 63 grammi di marijuana e 600 euro (probabili proventi dell'attività di spaccio).

Il controllo dei carabinieri è scattato a Verzegnis, sulle rive del lago. Durante una perquisizione i militari dell'Arma hanno sorpreso i ragazzi mentre 'bazzicavano nei pressi del lago. Droga e denaro sono stati sequestrati, mentre la posizione dei fermati è al vaglio dell'autorità giudiziaria.