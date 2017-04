Confermato il contributo giornaliero per cure termali

FVG - Su proposta dell'assessore alla Salute, Maria Sandra Telesca, la giunta regionale ha approvato una delibera che conferma anche per il 2017 l'importo di 46,20 euro quale contributo giornaliero per le cure climatiche, termali e soggiorni terapeutici. Beneficiari, in base alla legge regionale 25/2001, mutilati e invalidi per cause di guerra o di servizio.



La norma, infatti, nel più ampio programma regionale di interventi previsto a favore dei portatori di grave invalidità, consente di concedere prestazioni aggiuntive di assistenza sanitaria a queste persone, purché residenti in Friuli Venezia Giulia.



Ogni anno il contributo viene aggiornato in base al tasso di inflazione programmato; proprio perché quest'ultimo non ha subito variazioni significative, anche per l'anno in corso la misura è stata confermata rispetto al 2016. Qualora ai beneficiari sia riconosciuta la presenza di un accompagnatore, l'importo viene raddoppiato.